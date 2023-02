Redmi Projector Pro debutta su Banggood, subito in sconto con Coupon

Dopo il lancio in Cina lo scorso ottobre abbiamo perso le tracce del primo proiettore smart della costola di Xiaomi. A distanza di mesi, ecco che finalmente Redmi Projector Pro arriva anche alle nostre latitudini: tutto grazie a Banggood e c'è anche un codice sconto dedicato!

Codice sconto Redmi Projector Pro: come risparmiare sull'acquisto del nuovo proiettore smart di Xiaomi

Per il suo primo proiettore smart, Redmi ha fatto di certo un buon lavoro. Abbiamo una soluzione dal design minimale ma stiloso, con un corpo compatto ed una colorazione Total Black. Il dispositivo ha una luminosità fino a 150 ANSI ed è in grado di proiettare uno schermo fino a 100″, con una risoluzione massima in Full HD (1080p).

Entrando nel dettaglio delle specifiche troviamo un chipset Amlogic T950D4, con 8 GB di RAM e 16 GB di storage. Non mancano né messa a fuoco né rettifica omnidirezionale automatiche mentre il sistema di raffreddamento a doppia circolazione funziona in modo efficiente e con un basso livello di rumore (fino a 26 dB).

Redmi Projector Pro, il primo proiettore intelligente del brand di Xiaomi, debutta su Banggood con codice sconto: il dispositivo beneficia della spedizione gratis (dai magazzini cinesi). Vi segnaliamo che si tratta di un dispositivo lanciato solo in patria, quindi in lingua cinese e inglese.

