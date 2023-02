OnePlus 11 5G è imperdibile: risparmia più di 150€ con questo Coupon

Il nuovo top di gamma di OnePlus è arrivato ed ha subito conquistato il cuore degli appassionati. Si tratta ancora una volta di un flagship completo ed affidabile, con un look leggermente rinnovato rispetto alla generazione passata ed un comparto fotografico in collaborazione con Hasselblad. Andiamo a scoprire quali sono le migliori occasioni, in offerta lampo o con codice sconto, dedicate a OnePlus 11 5G!

Codice sconto OnePlus 11 5G: il nuovo top di gamma debutta subito in offerta con coupon

Anche quest'anno la compagnia di Pete Lau ha soddisfatto le aspettative. OnePlus 11 5G arriva con a bordo l'ultimo Snapdragon 8 Gen 2 di Qualcomm ed offre un ampio schermo curvo OLED da 6,7″ QHD+ a 120 Hz. La fotocamera principale è un sensore da 50 MP mentre l'autonomia fa affidamento su una batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida da 100W. Volete saperne di più? Allora date un'occhiata alla nostra recensione!

Al momento la migliore occasione dedicata a OnePlus 11 5G arriva da AliExpress: il top di gamma è disponibile in offerta con codice sconto ad un prezzo super. Ovviamente segnaliamo che tratta della versione Global, quindi con software OxygenOS 13 in italiano, ed è presente la spedizione dall'Europa.

Per ottenere il prezzo indicato in basso è necessario anche riscattare il coupon venditore presente nella pagina del prodotto. Inoltre i primi 20 ordini riceveranno in regalo un paio di auricolari TWS OnePlus.

