N-one NPAD Pro è il nuovo low budget della serie con 4G, Widevine L1 e Android 12

I tablet del brand N-one sono ormai arrivati quasi in ogni fascia di prezzo budget, sia sotto i 100€ che sopra questa cifra. Il nuovo modello N-one NPAD Pro è la nuova soluzione low budget della compagnia, con Android 12 e connettività 4G, questa volta sotto i 200€: il terminale debutta con un codice sconto dedicato e c'è anche la spedizione dall'Europa (gratuita).

Codice sconto N-one NPAD Pro: il nuovo tablet Android con 4G debutta subito in offerta

Come il resto della gamma, anche N-one NPAD Pro si presenta con un look elegante, quasi premium. Il terminale è compatto e sottile (550 grammi e 7,5 mm), caratterizzato da un ampio pannello In-Cell da 10,36″ con risoluzione 2K (2000 x 1200 pixel). Si tratta di un tablet con supporto Widevine L1: ciò vuol dire che è possibile beneficiare dello streaming video in alta qualità (con le principali piattaforme come Netflix, Prime Video, YouTube e così via).

A muovere il tutto troviamo un chipset Unisoc T616, con 8 GB di RAM e 128 GB di storage; l'autonomia è affidata ad una batteria da 6.600 mAh con ricarica rapida da 18W. Lato software è presente Android 12 ed abbiamo la connettività 4G LTE.

Il resto delle caratteristiche comprendono il Wi-Fi Dual Band, Bluetooth 5.0, Quad Speaker, una fotocamera da 13 MP (5 MP quella frontale), lo slot microSD e il GPS per la navigazione satellitare.

Il nuovo tablet Android N-one NPAD Pro debutta in offerta con codice sconto su Geekbuying, con tanto di spedizione gratis direttamente dai magazzini europei dello store.

