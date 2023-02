L’incisore laser TWOTREES TTS-55 arriva su Banggood, in sconto a meno di 200€

Siete dei creativi appassionati di stampa 3D ed incisioni? Allora non perdete il debutto su Banggood di TWOTREES TTS-55, un pratico incisore laser dal prezzo accessibile, già in offerta con codice sconto (e c'è anche la spedizione gratuita direttamente dai magazzini europei dello store)!

Codice sconto TWOTREES TTS-55: il nuovo incisore laser debutta in offerta con spedizione EU

TWOTREES TTS-55 è un incisore laser (5,5W) progettato per il fai-da-te, utile per agire su diverse tipologie di materiale in modo preciso. Il dispositivo utilizza la tecnologia LC+FAC (per un laser da 0,08 mm per tagli più rapidi e veloci) ed è dotato di una scheda madre a 32 bit; si tratta di una soluzione 300 x 300 mm facile da installare, con il 60% di parti pre-assemblate ed un design modulare.

Come anticipato poco sopra, l'incisore può essere utilizzato senza alcun problema su vari materiali, come acciaio, alluminio, plastica, pelle, gomma, ceramica, bambù e carta.

L'incisore laser TWOTREES TTS-55 debutta su Banggood con tanto di spedizione gratis dall'Europa: immancabile un codice sconto per risparmiare. Utilizzando il coupon, il prezzo scende a soli 180€!

