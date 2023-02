La nuova ciotola Xiaomi YouPin è l’accessorio perfetto per la pappa del vostro cucciolo

Ancora una volta la piattaforma di crowdfunding dell'azienda ha sfornato un accessorio utilissimo per cani e gatti. Si tratta di una pratica ciotola con doppio scomparto ed abbeveratoio, perfetta per risparmiare spazio, evitare guai e rendere l'ora della pappa un momento stiloso: date un'occhiata alla nuova ciotola da Xiaomi YouPin!

La ciotola nuova Xiaomi YouPin è l'accessorio perfetto per la pappa del vostro cucciolo

Realizzata in PP, la nuova ciotola di Xiaomi YouPin è il regalo perfetto per il vostro amico a quattro zampe. Si tratta di un modulo composto da due ciotole (possono essere utilizzate per proporre cibi diversi, come umico e croccantini) più un abbeveratoio con refill automatico; le ciotole sono inclinate leggermente, per facilitare il consumo del cibo.

Tutti gli elementi che compongono il prodotto possono essere rimossi in modo pratico e veloce, per una pulizia completa.

La nuova ciotola doppia con abbeveratoio di Xiaomi YouPin arriva dalla piattaforma di crowdfunding del brand ed è disponibile su AliExpress in offerta lampo, con uno sconto del 30%.

