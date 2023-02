Lo speaker BlitzWolf da 100W (con LED RGB) vi fa ballare a tutta forza

L'estate è ancora lontana ma se siete degli inguaribili festaioli potete cominciare a prepararvi già da ora: lo speaker Bluetooth BlitzWolf BW-WA3 promette party a tutto volume grazie ad una potenza di ben 100W, ad un prezzo accessibile (specialmente se in offerta con codice sconto).

Codice sconto BlitzWolf BW-WA3: tanta potenza ad un prezzo contenuto

In precedenza abbiamo recensito per voi il fratello maggiore Pro, speaker caratterizzato da una potenza maggiore e più batteria. Non pensate che BlitzWolf BW-WA3 sia da meno: parliamo di uno speaker Bluetooth con una potenza di 100W, bassi profondi, Quad Driver e doppio diaframma, luci LED RGB, certificazione IPX5 e tanta batteria (5.000 mAh), ad un prezzo super piccante.

L'altoparlante da 100W di BlitzWolf sarà l'anima delle vostre feste in spiaggia (guardiamo già all'estate) ma se puntate al massimo allora vi segnaliamo che è possibile associare due speaker wireless per un suono stereo ancora più potente.

La miglior occasione per lo speaker Bluetooth BlitzWolf BW-WA3 arriva da Banggood, con un codice sconto dedicato e la spedizione dall'Europa: imperdibile a soli 67€!

