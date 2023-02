Volete messaggiare in segreto? Provate questo trucco sul vostro iPhone

Sì, ok. Oggi esistono tantissime app che ci permettono di comunicare in segreto. Altre, come Telegram e WhatsApp, includono la possibilità di inviare messaggi che si auto-distruggono, ovvero messaggi che spariscono dalle chat dopo essere stati letti la prima volta. Insomma, di alternative per non farsi beccare da occhi indiscreti e ficcanaso a caso ne esistono, ma sapete che iPhone offre una simpatica funzionalità che permette di oscurare un messaggio, rendendolo difatti invisibile?

Ecco la funzione segreta di iPhone per inviare messaggi invisibili

Per quale motivo si vorrebbe messaggiare in segreto, rendendo invisibili i messaggi scambiati? A dire il vero, ne esistono svariati. A partire dai più semplici ficcanaso che potremmo trovarci di fianco, mentre viaggiamo in autobus o in treno, e che spesso e volentieri fanno cadere l'occhio sul nostro smartphone.

Non stiamo qui a raccontare tutti i motivi per i quali si preferirebbe inviare messaggi in segreto (farete poi voi i conti con la vostra coscienza, eh) ma se siete in possesso di un iPhone forse vorreste conoscere questo trucchetto. Sapete, infatti, che una funzionalità di iMessagge vi permette di oscurare i vostri messaggi? Ve la sveliamo subito.

Anzitutto, sappiate che questa funzionalità funziona solo tra utenti che possiedono un iPhone: quindi, prima di inviare un messaggio, assicuratevi che la persona con la quale state conversando sia anche lei in possesso di un iPhone. Ora, scrivete il vostro messaggio ma non inviatelo. Piuttosto, tenete premuto a lungo il pulsante di invio per inviare il messaggio con un effetto.

A questo punto, vi si aprirà un piccolo menù con diverse opzioni di effetto che potete applicare al messaggio. Cliccate su inchiostro magico. Come vedrete, il contenuto del messaggio verrà oscurato da una polverina magica e potrà essere letto solo cliccando su di esso. E niente, più, il gioco è fatto!

Conoscevate già questa funzione? Lasciate un commento e fatecelo sapere. E se il nostro articolo vi è piaciuto, condividetelo sui social: basta un semplice gesto per supportarci!

