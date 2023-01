Xiaomi No IVA Week 2023: sul Mi Store inizia la settimana del 22% di sconto!

Xiaomi in questi giorni ha lanciato la prima NO IVA WEEK del 2023, con sconti del 22% su tantissimi prodotti di elettronica e smart life presenti sul Mi Store, lo shop ufficiale del brand. L'occasione è davvero ghiotta, con la possibilità di rateizzare gli acquisti in 12 o 24 mesi a tasso zero!

NO IVA WEEK 2023: risparmiate il 22% sui prodotti Xiaomi sul Mi Store

Grazie a questa nuova promozione, potremo portare a casa i prodotti Xiaomi con un super risparmio. Per esempio, Xiaomi 12 Pro (qui il nostro confronto tra la versione global e quella china) in versione 12/256 GB potrà essere nostro a soli 844€, mentre la versione standard da 8/128 GB arriverà al prezzo di soli 559€.

Ottimo sconto anche su Xiaomi Smart Band 7 Pro che torna al prezzo di 79.99€, ma purtroppo bisognerà essere veloci ad acquistarla perché la disponibilità del prodotto varia di ora in ora. Se siete interessati alla smartband più popolare degli ultimi mesi, vi consigliamo di tenere d'occhio con particolare attenzione il Mi Store.

Per tutte le informazioni su questa nuova promozione vi lasciamo alla pagina ufficiale dello shop ufficiale di Xiaomi, dove troverete anche tutti i prodotti in sconto a cui andrà sottratta l'IVA. Le offerte sono valide dal 27 gennaio al 6 febbraio 2023.

