Xiaomi Dreams 2.0 è l’app per creare lo smartphone dei sogni

Se vi è mai venuta voglia di assemblare e creare lo smartphone perfetto per i vostri gusti, allora Xiaomi Dreams 2.0 fa decisamente al caso vostro. L'iniziativa è ufficialmente partita all'interno della Xiaomi Community russa, ma è comunque disponibile (ufficiosamente) anche per noi italiani. Se foste curiosi di provarla, ecco come funziona, a cosa serve e come poterla sperimentare.

Xiaomi Dreams 2.0 è la nuova iniziativa della community per creare lo smartphone perfetto

Xiaomi Dreams 2.0, anche detto BuildMi, è a tutti gli effetti un configuratore per creare lo smartphone che più si addice al proprio utilizzo. Il tool Xiaomi mette a disposizione moltissime specifiche fra cui scegliere per assemblare la propria creazione, anche se non tutte sono immediatamente disponibili e vanno sbloccate (ogni smartphone creato sblocca una feature). Ecco tutte le specifiche presenti fra cui scegliere:

Display IPS/AMOLED Piatto/Curvo 60/90/120/144 Hz Dolby Vision/HDR10+/True Color Gorilla Glass 4/5/6/Victus Scocca posteriore Piatta/Curva Plastica/Vetro/Vetro opaco/Ceramica Colorazioni varie Chipset Snapdragon 662/678/680/695G/732G/778G/780G/860/865/870/888/888+/8 Gen 1 Helio G25/G35/G85/G88/G96 Dimensity 700/800U/810/1100/1200/9000 Memorie 64/128/256/512 GB di ROM 4/6/8/12/16 GB di RAM Batteria 3.500/4.000/4.500/5.000/5.500/6.000 mAh 18W/33W/67W/120W Audio Mono/Stereo Dolby Atmos/Harman Kardon Ingresso mini-jack Vibrazione Motore classico/lineare Fotocamere A sinistra/Al centro Primario 12/48/50/64/108 MP Ultra-grandangolo/Portrait/Macro Selfie camera 5/8/12/20/32/48 MP Punch-hole a sinistra/al centro Notch/Notch a goccia/Fotocamera sotto al display Lenti liquide Stabilizzazione ottica Connettività Single SIM/Dual SIM/Triplo slot Sensore IR NFC Lettore d'impronte Laterale/Posteriore/Nello schermo



Una volta completata la configurazione, l'app vi mostra il risultato finale dandovi un parere sulle vostre scelte, quanto costerebbe uno smartphone del genere (anche in dollari) e quali modelli del catalogo Xiaomi vi si avvicinano di più.

Come provare Xiaomi Dreams 2.0

Come anticipato, Xiaomi Dreams 2.0 è ufficialmente disponibile in Russia, ma essendo tradotto anche in lingua inglese potete utilizzarlo anche voi, ma con un trick. Utilizzando dall'Italia, il sito è estremamente lento e di tanto in tanto si blocca, ma potete ovviare a questo limite scaricando questa VPN gratuita (o scegliere quella che preferite), simulare una connessione dalla Russia e utilizzare normalmente la web app di Xiaomi.

Prova Xiaomi Dreams 2.0

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il