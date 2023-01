Ecco quanto potrebbero costare Xiaomi 13 e 13 Pro in Europa

In queste ore un noto insider ha pubblicato sui social il listino prezzo delle versioni Global di Xiaomi 13 e 13 Pro, in particolar modo quelli che probabilmente vedremo in Francia e in Europa. Il leaker indica anche la possibile data di uscita, nella prima settimana di marzo 2023.

Xiaomi 13 e 13 Pro: le prime indiscrezioni sul prezzo delle versioni Global

Billbil-Kun, noto insider del mondo videoludico che negli ultimi mesi si è reso attendibile anche per quanto riguarda gli smartphone, ha pubblicato su Twitter i possibili prezzi della serie Xiaomi 13 Global. Secondo l'insider, la versione da 256 GB di Xiaomi 13 sarà disponibile nelle colorazioni Black, Green e White ad un prezzo di 999€.

Per quanto riguarda Xiaomi 13 Pro, invece, il prezzo di lancio per la versione da 256 GB sarà di 1299€. In questo caso, però, saranno disponibili solamente due colorazioni: Black e White.

PRICE REVEAL PREMIERE



Refs. and Official Pricing for Xiaomi 13 and 13 Pro in France 🇫🇷



🔹Xiaomi 13 256GB Black/Green/White: 999€

🔹Xiaomi 13 Pro 256GB Black/White: 1299€



⌛️Available from March 8th, 2023

Preorder period: TBD – March 7th, 2023 pic.twitter.com/fcNcqYYs3r — billbil-kun (@billbil_kun) January 31, 2023

L'insider indica come possibile data di lancio il prossimi 8 marzo 2023, con i preordini che potrebbero iniziare poco dopo la presentazione al Mobile World Congress 2023 di Barcellona. Non ci resta che attendere quindi notizie ufficiali da Xiaomi per scoprire tutti i dettagli su prezzo e data di uscita.

