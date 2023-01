Unieuro risponde a MediaWorld con i Winter Days: fino a 250€ di extra sconto su Samsung, OPPO e non solo

Mentre ci stiamo ancora godendo le occasioni della promozione Xiaomi Week di Unieuro, vi segnaliamo un'altra iniziativa dello store online: i Winter Days vi fanno risparmiare fino a 205€ su tantissimi prodotti, utilizzando tre nuovi coupon. I dispositivi Samsung in offerta sono davvero una valanga, a cui si aggiungono anche prodotti OPPO, Motorola, ASUS e non solo!

Gli Unieuro Winter Days sembrano pensati per sfidare la Samsung Week di MediaWorld: lo store rosso ha presentato tre soglie di risparmio per i prodotti Samsung, con uno sconto fino a 250€. Nel caso della promozione di Unieuro abbiamo tre coupon e ognuno da diritto ad un determinato ribasso.

I codici sconto funzionano sui prodotti compatibili con la promozione Winter Days e possono essere utilizzati anche su dispositivi già in offerta. Basterà visitare la pagina dell'iniziativa e cliccare sul prodotto che vi interessa: un bollino indica quale coupon utilizzare per risparmiare. La promo sarà disponibile fino al 29 gennaio 2023.

Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

Di seguito trovate una breve selezione di terminali dal prezzo interessante, con il prezzo finale già scontato in base al codice da sfruttare.

Utilizzate il codice sconto EXTRA50 per risparmiare 50€ sul prodotto che vi interessa.

Utilizzate il codice sconto EXTRA100 per risparmiare 100€ sul prodotto che vi interessa.

Utilizzate il codice sconto EXTRA250 per risparmiare 250€ sul prodotto che vi interessa.

Per restare sempre aggiornato sulle migliori offerte e non perdere nemmeno un'occasione, iscriviti al nostro canale Telegram dedicato ad Unieuro ed altri store!