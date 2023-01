TikTok si aggiorna: ora potete scegliere chi può inviarvi un messaggio diretto

TikTok ha aggiornato la sua app, includendo adesso più opzioni per controllare in modo molto più specifico chi può inviarci un messaggio diretto. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

TikTok permette ora di scegliere chi può inviarvi un messaggio diretto

E nel bel mezzo di una bufera che la vede coinvolta in diverse accuse di spionaggio, TikTok aggiorna la sua app offrendo più opzioni per i Messaggi Diretti, e più nello specifico permette adesso di stabilire con più precisione chi è che può scriverci in privato.

Mentre prima dell'aggiornamento le opzioni disponibili si limitavano ai soli amici o agli utenti suggeriti, è ora possibile scegliere tra tutti, amici suggeriti, follower in comune, persone a cui hai inviato un messaggio e nessuno. Nel primo caso, tutti gli utenti di TikTok potranno inviarci un messaggio diretto. I messaggi ricevuti da utenti con amici comuni e dei profili seguiti verranno visualizzati nella Posta in arrivo, mentre quelli ricevute da account non seguiti verranno raggruppati in Richieste di messaggi. Queste richieste possono poi essere accettate, eliminate o segnalate.

Se si sceglie l'opzione amici suggeriti, invece, significa che tutti gli account consigliati, inclusi gli amici di Facebook ed i contatti telefonici, possono scriverci in privato. L'opzione “Amici in comune“, invece, permette a chiunque ci segue a sua volta di inviarci un messaggio, mentre scegliendo l'opzione “Nessuno“, si impedisce a tutti gli utenti della piattaforma di scriverci.

Non appena avrete aggiornato l'app, potrete scegliere l'opzione che preferite direttamente dal menù delle Impostazioni & Pivacy di TikTok, e più nello specifico selezionando la voce Messaggi Diretto dalla sezione dedicata alla Privacy.

