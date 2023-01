Sony: ecco quali modelli si aggiornano ad Android 13

Bisogna dirlo: di tutti i brand Android, Sony è uno dei meno prolifici in termini di aggiornamenti, anche nel caso di Android 13. Diversi produttori hanno già dato via al roll-out del major update per i rispettivi smartphone, mentre la casa nipponica si è presa più tempo di aziende che contano su un numero ben maggiore di modelli in catalogo. Ma dopo l'attesa, finalmente la compagnia ha dato ufficialmente via al roll-out dell'aggiornamento su alcuni dei suoi modelli.

L'aggiornamento Android 13 arriva anche sugli smartphone Sony Xperia: ecco su quali modelli

Qua di seguito trovate la roadmap contenente i modelli di smartphone Sony Xperia che finora hanno ricevuto (o riceveranno) l'aggiornamento del firmware ad Android 13. Qualora il vostro modello non fosse presente, è altamente probabile che non riceverà l'ultimo major update, ma continueremo comunque ad aggiornare la tabella qualora ne venissero aggiunti:

Modelli Sony Xperia 5 IV ✔️ Sony Xperia 1 III ✔️ Sony Xperia 5 III ✔️ Sony Xperia Pro-I ✔️ Sony Xperia 10 IV ✔️

