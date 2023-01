Ecco gli smartphone più (e meno) resistenti del 2022

Il 2022 si è concluso e con esso una sequela di dispositivi elettronici più o meno convincenti, anche a fronte della crisi tecnologica in atto: ma quali si sono dimostrati gli smartphone più o meno resistenti? Anche se la resistenza strutturale non è uno dei principali fattori nella scelta dei consumatori, è comunque un fattore interessante da analizzare, specialmente con l'avvento e la crescita degli smartphone pieghevoli.

JerryRigEverything ci dice la sua sugli smartphone più o meno resistenti del 2022

A darci una panoramica sui produttori che si sono comportati meglio (o peggio) in tal senso c'è ovviamente lui, JerryRigEverything, che ha reso celebre il suo canale YouTube grazie al test di numerosi smartphone e non solo. Ma prima di concentrarci sulle capacità di resistenza, uno dei premi conferiti da Jerry va allo smartphone più innovativo del 2022: nonostante non ci siano stati particolari guizzi creativi, Nothing Phone (1) è comunque riuscito a far parlare di sé grazie ai suoi LED Glyph, mai visti prima su uno smartphone.

Innovazione a parte, parlando di parametri più oggettivi c'è Google Pixel 7 Pro, che per Jerry è a tutti gli effetti lo smartphone più facile da riparare, specialmente nello schermo. Bastano 60 secondi, una piastra riscaldante e uno strumento di leva per aprirlo e avere accesso alle varie componenti, facili da riparare anche perché facilmente reperibili in rete. Degna di menzione è anche Apple, che oltre ad aver lanciato il suo programma di riparazione fai-da-te ha realizzato un iPhone 14 (non Pro) ben più facile da riparare rispetto al passato.

Va diversamente a Samsung, dato che i suoi Galaxy Z Fold 4 e Z Flip 4 risultano i meno facili da riparare fra i dispositivi testati da Jerry; non tanto per la parte del disassemblaggio, che avviene in maniera abbastanza “semplice” (perlomeno per chi sa dove mettere le mani), quanto per la difficoltà di reperimento delle parti sostitutive, estremamente difficili se non impossibili da trovare se non acquistando unità rotte o affidandosi ai centri Samsung.

La classifica di Jerry si conclude con il premio di più resistente, che banalmente viene vinto dalla categoria dei rugged phone, nel suo caso specifico l'AGM H5 ma potremmo citare uno qualsiasi dei modelli disponibili sul mercato; se si guarda invece agli smartphone standard, invece, più o meno tutti i modelli in circolazione hanno raggiunto una resistenza media, e l'unica eccezione sono quei modelli dotati di schermo in zaffiro o retro in ceramica che, però, sono scarsamente diffusi. E il meno resistente? Seppur a OnePlus 10 Pro non sia andata affatto bene, offre la certificazione IP68 al contrario di ROG Phone 6 Pro, anch'esso poco resistente e privo di tale certificazione.

