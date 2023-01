Samsung Galaxy Z Fold 5 avrà lo slot S Pen: nuove conferme

Aggiornamento 11/01: un nuovo leak confermerebbe la presenza della S Pen integrata all'interno di Samsung Galaxy Z Fold 5. Trovate tutti i dettagli all'interno dell'articolo.

Continuano a susseguirsi nuovi report secondo il quale Samsung starebbe pensando di dedicare uno slot per la S Pen anche al nuovo Galaxy Z Fold 5, proprio come avvenuto nei mesi scorsi con il Galaxy S22 Ultra. Secondo quanto rumoreggiato, il futuro pieghevole potrebbe essere meno sottile e leggero rispetto al precedente modello, andando però a integrare per la prima volta una fessura dedicata a ospitare lo stylus.

La S Pen di Samsung in arrivo anche per Galaxy Z Fold 5?

Come avvenuto con Samsung Galaxy S22 Ultra, il nuovo pieghevole dell'azienda coreana potrebbe non necessitare più di una cover apposita per riporre la S Pen. L'accessorio si sposa con lo schermo più grande dei pieghevoli Samsung, ma la sfida sarà quella di integrare al meglio lo slot per non rovinare il design dello smartphone.

Al momento non è nota la strategia di Samsung: a pagarne le conseguenze potrebbe essere la batteria, per esempio, per un Samsung Galaxy Z Fold 5 che dovrebbe aumentare di peso e spessore, passando da 263 a 275 grammi e da 6,3 a 6,5 mm. L'altra novità la ritroveremmo ulteriormente all'interno, cioè la versione potenziata dello Snapdragon 8 Gen 2 che vedremo sulla serie Galaxy S23.

