Galaxy M54 5G: prime immagini del battery phone Samsung

Con una mossa decisamente a sorpresa, il prossimo Samsung Galaxy M54 5G dovrebbe spiccare fra la massa per la sua volontà di proporsi come valida alternativa nel catalogo. Vediamo quali saranno le sue novità, fra caratteristiche tecniche, prezzo e data di uscita.

Aggiornamento 23/01: un nuovo leak ci svela immagini e specifiche di Samsung Galaxy M54 5G. Trovate tutti i dettagli all'interno dell'articolo.

Samsung Galaxy M54 5G sta arrivando: tutto quello che sappiamo

Design e display

Le immagini ci mostrano un Samsung Galaxy M54 differente esteticamente da M53, non tanto davanti dove ritroviamo uno schermo punch-hole quanto dietro. Samsung avrebbe deciso di omologare molti dei suoi ultimi modelli, con un modulo fotografico a tre sensori disposto in verticale per una scocca dalle colorazioni cangianti. Sappiamo anche che dovremmo avere un pannello Super AMOLED da 6,67″ Full HD+ con refresh rate fino a 90 Hz, un passo indietro rispetto ai 120 Hz di Galaxy M53, e un sensore d'impronte laterale.

Caratteristiche e specifiche tecniche

Inizialmente si vociferava che Samsung Galaxy M54 5G sarebbe potuto essere mosso dallo Snapdragon 888 di casa Qualcomm, ma la verità è che dovrebbe trovare spazio l'inedito Exynos 1380 con CPU a 2,4 GHz, lo stesso del nuovo Samsung Galaxy A54. Si parla poi di 8/128 GB di memoria e una capiente batteria da 6.000 mAh con ricarica rapida a 25W. Il resto delle specifiche prevedono connettività 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0, USB Type-C e software Android 13 e One UI 5.

Prezzo e data d'uscita

Per il momento, non abbiamo ancora informazioni su data e prezzo di Samsung Galaxy M54, anche se non dovrebbe mancare molto vista la presenza di tutti questi leak, probabilmente nel mese di aprile 2023 come accaduto per M53.

