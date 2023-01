Samsung Galaxy A24 non avrà specifiche peggiorate, secondo un nuovo leak

Il colosso tech asiatico arricchirà la sua gamma A con un nuovo modello di fascia media e in questo approfondimento facciamo il punto della situazione su tutto quello che è trapelato finora sul prossimo Samsung Galaxy A24 tra specifiche tecniche, caratteristiche, prezzo ed uscita sul mercato.

Aggiornamento 11/01: nei mesi scorsi si era parlato di vari downgrade per le specifiche di A24 (per fotocamera, batteria e ricarica) ma un nuovo leak riporta dettagli tutt'altro che peggiori. Trovate tutte le novità direttamente all'interno dell'articolo.

Samsung Galaxy A24: tutto quello che sappiamo finora

Design e display

Purtroppo, ad oggi, non sono state ancora diffuse delle immagini di Samsung Galaxy A24 e il design resta incerto. Comunque non ci aspettiamo un dispositivo esteticamente molto diverso dall'attuale Samsung Galaxy A23: piuttosto è più provabile avere novità tecniche anziché nel look.

Rispetto al predecessore, infatti, lo smartphone potrebbe fare un grande passo in avanti sul fronte del display. Il dispositivo dovrebbe avere dalla sua uno schermo Super AMOLED da 6,4″ con risoluzione FullHD+ ed una frequenza di aggiornamento di 90 Hz. Sicuramente un bel cambiamento rispetto al pannello LCD del precedente Galaxy A23.

Specifiche tecniche

Passando alle specifiche tecniche di Samsung Galaxy A24, qualcosa fa un po' storcere il naso. Stando ad alcune indiscrezioni il device sarebbe alimentato dal chipset Exynos 7904, lo stesso visto su modelli come Samsung Galaxy M20, Galaxy M30 e Galaxy A40 lanciati nel 2019.

Si tratta di un processore vecchio di quattro anni e realizzato a 14 nm: insomma, questo leak quasi sicuramente errato ma per ora non ci sono ancora dettagli alternativi. Lato memorie dovremmo avere almeno 6 GB di RAM e 64 GB di spazio di archiviazione.

Per quanto riguarda il comparto fotografico, il nuovo mid-range dovrebbe presentare una tripla fotocamera con un sensore principale da 50 MP con supporto OIS, una lente ultra-grandangolare da 5 MP e un terzo obiettivo, presumibilmente un'unità macro da 2 MP. Frontalmente dovremmo avere invece una selfie camera da 13 MP.

Infine dovremmo ritrovare una capiente batteria da 5.000 mAh, ancora una volta con ricarica rapida da 25W.

Samsung Galaxy A24 – Disponibilità e prezzo

Al momento, non è ancora noto quando Samsung lancerà il nuovo Galaxy A24, ma considerando la mole di informazioni trapelate online non dovremmo essere poi così lontani dal debutto. Trattandosi di un mid-range, inoltre, ci aspettiamo prezzi simili a quelli del modello precedente, compresi tra i 300€ ed i 350€.

Inoltre, secondo le ultime indiscrezioni, Galaxy A24 potrebbe essere l'ultimo membro della serie A2x: si vocifera di un possibile taglio della gamma nel 2024.

