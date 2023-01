Redmi Note 12 arriverà anche in versione 4G LTE

La nuova serie di mid-range targati Xiaomi potrebbe arricchirsi con l'ennesima aggiunta: Redmi Note 12 è stato avvistato anche in versione 4G e sta arrivando per il mercato Global. Ecco le primissime indiscrezioni grazie al database dell'ente IMEI.

Redmi Note 12 4G in arrivo: ecco cosa sappiamo sul prossimo mid-range

Note 12 5G (Global)

Come abbiamo già anticipato poco sopra, la serie Note 12 è piena di modelli nonostante sia abbastanza fresca di lancio: abbiamo assistito al debutto in Cina di ben 4 dispositivi (5G, Pro, Pro+, Discovery), che sono scesi a tre in versione Global, e c'è stata anche l'uscita del modello Note 12 Pro Speed Edition. Dopo poco si è cominciato a parlare di Note 12 Pro in versione LTE ed ora l'ennesimo modello: Redmi Note 12 4G.

Note 12 4G

Questo smartphone è stato avvistato nel database dell'ente IMEI e sembra essere in dirittura d'arrivo sia in India che per vari mercati Global, con le sigle 23021RAAEG, 23028RA60 e 23021RAA2Y. Il nome in codice del terminale è Tapas oppure Topaz: le differenze stanno nell'NFC, assente nel primo e presente nel caso del secondo device.

Lato software avremo la MIUI 14 su base Android 13 mentre per le memorie dovrebbero esserci due tagli, da 4/64 GB e da 8/128 GB. Al momento mancano altri dettagli, quindi restiamo in attesa di ulteriori novità. Nel frattempo, per gli utenti più impazienti, ecco dove comprare l'intera serie Note 12 in versione China.

