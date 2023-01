Redmi Band 2 in arrivo in Italia: ecco il primo indizio

In queste sono emersi i primi indizi per il possibile arrivo della nuova Redmi Band 2 in Italia e di conseguenza in Europa. La smartband di Xiaomi è approdata sul mercato cinese alla fine del 2022, ma negli ultimi giorni sembra essere pronta ad invadere anche l'occidente.

Redmi Band 2 certificata in Italia: l'arrivo sul mercato è imminente?

In queste ore è emersa online la certificazione italiana per la nuova Redmi Band 2, che si posizionerà probabilmente come alternativa intermedia a Xiaomi Band 7 e Band 7 Pro. Il modello della nuova smartband in Italia sarà indicato con il codice M2225B1, mentre vengono riportati due SKU (Stock Keeping Unit) differenti: BHR6926GL e BHR6923GL.

Redmi Band 2 è un wearable dotato di un display da 1.47″ con risoluzione 320 x 172 pixel ed una batteria da 210 mAh che offre un'autonomia di ben 14 giorni. La smartband supporta oltre 30 modalità sportive ed è in grado di rilevare anche l'ossigenazione del sangue grazie al sensore SpO2.

Al momento non ci sono informazioni sulla possibile data di uscita sul mercato o il prezzo con cui verrà commercializzato, ma la certificazione è segno tangibile di un arrivo previsto a breve. Non ci resta che attendere maggiori informazioni da parte di Xiaomi.

