Recensione Quersus Icos Edition One: la sedia da gaming personalizzata

Il mondo delle sedie da gaming è sempre in continua evoluzione, con proposte che ogni giorno cercano di aumentare il comfort della nostra seduta offrendo però grandi margini per la personalizzazione e il design. Questo è il caso della Quersus Icos Edition One, la sedia da gaming personalizzata ed estremamente semplice da montare che vi presentiamo oggi.

Recensione Quersus Icos Edition One

Unboxing e montaggio

Come accennato in precedenza, il montaggio di questa sedia è estremamente semplice, grazie anche alle istruzioni chiarissime stampate su un cartoncino rigido. La sedia è imballata alla perfezione, proteggendo al meglio tutte le componenti inserite nell'enorme confezione in cui arriverà direttamente a casa vostra. Il montaggio ha richiesto solamente 20 minuti, tempo in cui una sola persona è riuscita a montare alla perfezione la sedia seguendo tutti i passaggi indicati.

L'esperienza di unboxing e montaggio, quindi sembra essere davvero impareggiabile. Nella nostra esperienza abbiamo avuto a che fare davvero con tantissime sedie da gaming e da ufficio, ma questa le batte davvero tutti in quanto a semplicità di montaggio e cura dei dettagli nell'imballaggio.

Design e materiali

La nostra Quersus Icos Edition One personalizzata con il logo e la scritta GizChina.it, è rivestita in ecopelle ibrida UHL con inserti in ecopelle scamosciata NFS e realizzata con una struttura in metallo con inserti in plastica rigida. La parte in ecopelle scamosciata è semplicemente fantastica al tatto, mentre il rivestimento in ecopelle ibrida UHL (di cui è composta la parte principale dello schienale e dalla seduta) è morbida e comfortevole.

Il logo Quersus è presente sul poggiatesta e sulla parte posteriore dello schienale, mentre sulla parte anteriore troviamo il branding Icos Edition One in ecopelle scamosciata. I braccioli sono realizzati in metallo e plastica dura, comfortevole al tatto ma forse poco indicata per il periodo estivo in cui si è più soggetti al sudore. La finiture, comunque, sono tutte di pregevole fattura.

Seduta e comfort

Quersus Icos Edition One è una sedia dalla seduta particolare, forse un po' troppo rigida, ma si tratta comunque di una questione molto soggettiva. Durante la prova, infatti, abbiamo consentito a più persone di testare la seduta e i pareri sono sempre stati diversi: in tanti l'hanno considerata estremamente comoda, altri invece (proprio come me) l'hanno considerata forse un po' troppo rigida. I materiali e la grandezza, comunque possono accomodare facilmente persone di qualsiasi stazza e altezza.

Lo schienale di questa sedia da gaming è reclinabile fino a 140°, mentre il poggiatesta è facilmente regolabile, forse troppo. Una delle criticità riscontrate, infatti, riguarda proprio il poggiatesta a cui manca un vero e proprio fine-corsa. Applicando la dovuta forza per regolarlo, infatti, si rischia di staccarlo del tutto: vi consigliamo quindi di prestare particolare attenzione, anche se una volta regolato (in teoria) potrebbe anche non essere più toccato.

I braccioli sono regolabili in altezza e lunghezza: una delle particolarità della sedia infatti risiede proprio nei braccioli che possono muoversi oltre che sull'asse verticale anche su quello orizzontale, permettondo una personalizzazione piuttosto unica della seduta. Se vi piace stare comodi e più sdraiati, potete allungare i braccioli in avanti, mentre per una postura più rigida potete ritrarli all'indietro.

Quersus Icos Edition One, ovviamente, è regolabile anche in altezza grazie alla manopola posta sotto la seduta che grazie al classico meccanismo permette di scegliere l'altezza preferita.

Recensione Quesrus Icos Edition one – Considerazioni finali e prezzo

La sedia Quersus Icos Edition One occupa chiaramente una fascia di prezzo premium, alla quale forse si poteva chiedere anche un poggiapiedi integrato. Tuttavia i materiali utilizzati per la realizzazione sono di qualità eccellente, così come la personalizzazione. Quersus Icos Edition One è disponibile sul sito ufficiale al prezzo di 699€, ma in questi giorni la trovate in sconto a 579€. La personalizzazione ha un costo aggiuntivo di 29€ a cui è difficile dire di no visto la cifra ormai già alta. Se cercate una sedia da gaming premium che possa anche essere personalizzata con il vostro nickname o il nome del vostro sito, questo prodotto è assolutamente consigliato.

Se non visualizzate correttamente il box sottostante, provate a disattivare AdBlock.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il