Recensione Mobvoi Incline: questo tapis roulant smart CAMBIA le regole del gioco

Nel 2022, di tapis roulant smart ne abbiamo recensiti i più svariati. Pieghevoli, con supporti laterali, adatti alla corsa o pensati solo per camminare sul posto mentre si lavora. E se avete seguito almeno la metà dei nostri test sui tapis roulant da casa, sicuramente ricorderete che abbiamo sottolineato la mancanza di una funzione in particolare, che accomunava praticamente tutti i modelli in commercio: nessuno dei tapis roulant smart da appartamento era dotato della possibilità di modificare l'inclinazione della pedana. Ed era una mancanza piuttosto importante.

E poi è arrivata Mobvoi, sub-brand di Xiaomi, che con il nuovo Mobvoi Incline sembra aver posto un rimedio a praticamente tutti i compromessi che si sarebbero dovuti accettare acquistando un tapis roulant smart: perché non solo il nuovo modello del brand è dotato di inclinazione variabile, ma dispone di un grande display e grazie alla connettività Bluetooth è in grado di connettersi direttamente agli smartwatch, con cui dialoga per effettuare rilevamenti degli allenamenti estremamente precisi.

Insomma, Mobvoi Incline potrebbe essere considerato il tapis roulant smart definitivo per chi vuole allenarsi in casa senza dover rinunciare praticamente a niente, a patto che si abbia abbastanza spazio nel proprio appartamento: data la sua natura, non è uno di quei modelli che si piegano su sé stessi, ed anche da chiuso l'ingombro del Mobvoi Incline è piuttosto importante. Ma è il giusto prezzo da pagare per il modello più completo del mercato.

Recensione Mobvoi Incline: tapis roulant smart Xiaomi con inclinazione variabile e fitness tracker incorporato

Design e materiali

Con un peso di 45.5 Kg e dimensioni pari a 136.5 x 69.5 x 21 cm, come vi dicevo il Mobvoi Incline non è un tapis roulant da appartamento particolarmente compatto. Certo, è possibile alzare ed abbassare la pedana sfruttando un comodo meccanismo idraulico, ma data la sua natura la pedana stessa è di tipo rigido e non è quindi possibile piegarla su sé stessa per salvare spazio.

Questa scelta è dovuta al fatto che il Mobvoi Incline è il primo tapis roulant smart da appartamento in grado di supportare l'inclinazione della pedana, che può essere impostata fino al 15% grazie ad una struttura rigida posizionata sotto la parte anteriore del tapis roulant.

Alla base del tapis roulant è stato inserito un tasto d'accensione e spegnimento, il cavo per l'alimentazione è fisso, ed è stato anche integrato un sistema di sicurezza con il quale tutto il tapis roulant non funzionerà qualora non fosse posizionata a dovere la tipica calamita che, almeno teoricamente, bisognerà fissarsi addosso grazie ad una clip: in questo modo, in caso di caduta, la calamita si scollegherà automaticamente e il sistema si bloccherà.

Nella zona superiore poi, è stato integrato un ampio display con il quale non solo si potrà avere accesso a tutte le informazioni più rilevanti per il proprio allenamento, ma se ne potranno modificare le opzioni, aumentando o diminuendo la velocità, regolando l'inclinazione, oppure attivando uno dei 25 allenamenti programmati disponibili.

Nella zona superiore della struttura Mobvoi Incline, il brand ha integrato delle maniglie di tipo curvo, alle quali ci si potrà appoggiare con una buona comodità, ma che rendono il tapis roulant ancora più ingombrante rispetto agli altri modelli in commercio.

Insomma, il Mobvoi Incline è sì un tapis roulant smart da appartamento, ma le sue caratteristiche e la sua struttura lo rendono molto più simile ai modelli professionali piuttosto che alla stragrande maggioranza dei prodotti da acquistare ed utilizzare in casa.

Ciò che non mi ha fatto proprio impazzire è la forma della plancia principale in cui è stato inserito il display e che non dispone di uno spazio adatto a posizionare lo smartphone: non che se ne senta la mancanza, sia chiaro, anche perché può connettersi ad uno smartwatch ed il display ha tutte le informazioni necessarie per il proprio allenamento, ma la possibilità di poter riporre il proprio dispositivo mobile mentre si corre sul Mobvoi Incline sarebbe stata una cosa comoda per molte persone.

Funzionamento e caratteristiche tecniche

Sotto la scocca, il Mobvoi Incline nasconde un motore potentissimo da 2.25 cv, che gli permette di raggiungere una velocità massima di 14 Km/h. È uno di quei tapis roulant su cui si può correre senza alcuna limitazione, ma alla massima velocità bisognerà accettare un pizzico di rumorosità in più rispetto alla media: quando lo si spinge al massimo, il motore del Mobvoi Incline emette circa 74 dB, ed è un valore piuttosto alto.

Il display sulla plancia è di tipo LED ed è estremamente chiaro: tutti i tasti per il controllo dell'allenamento e le informazioni da visualizzare sono state integrate nel modo giusto e si possono utilizzare molto intuitivamente.

Molto intelligente l'idea di rendere il Mobvoi Incline impermeabile e decisamente funzionale il sistema di assorbimento degli urti con il quale tutti i rumori che potrebbero derivare dal passo della corsa sono ben attutiti e non vanno ad incidere troppo sul pavimento.

La pedana è della giusta larghezza ed il sistema di trasporto è molto comodo: stiamo parlando di un tapis roulant grande e pesante, che però integra due ruote con le quali, inclinandolo, lo si potrà trasportare senza il minimo problema in tutte le zone della casa.

Insomma, è un prodotto molto completo, ma proprio per questo mi sarebbe piaciuto vedere integrati anche degli speaker: poter collegare lo smartwatch al tapis roulant è una funzionalità molto comoda, e se fossero stati integrati degli altoparlanti si sarebbe potuto utilizzare l'orologio anche per ascoltare la propria musica in fase di allenamento.

App e funzionalità smart

C'è poi anche la parte smart, ed è quella più divertente del Mobvoi Incline. Appena acceso, il tapis roulant si potrà sincronizzare tramite il Bluetooth anche ad un qualsiasi smartwatch WearOS, sul quale si dovrà installare l'applicazione Mobvoi Threadmill che lo trasformerà nel cuore pulsante del tapis roulant.

Grazie alla connessione con lo smartwathch il Mobvoi Incline potrà ottenere dati importanti come la frequenza cardiaca, il numero preciso di passi effettuati in allenamento e le relative calorie bruciate, ma non finisce qui: al contrario, il Mobvoi Incline invierà le proprie misurazioni di velocità, distanza e durata allo smartwatch che, a sua volta, le sincronizzerà con lo smartphone a cui è collegato.

In questo modo, a differenza degli altri prodotti della categoria, tutti gli allenamenti verranno salvati con dati più precisi, in modo da capire meglio, ad esempio, se si è corso bruciando grassi, o facendo attività aerobica e così via.

Mobvoi Incline poi può essere associato ad una delle tante applicazioni di allenamento virtuale, grazie alle quali si potranno visualizzare, magari trasmettendoli su una TV, percorsi panoramici che saranno poi sincronizzati con il tapis roulant.

Insomma, il Mobvoi Incline integra praticamente tutte le funzioni smart che si potrebbero chiedere ad un tapis roulant da casa e lo fa anche in modo piuttosto stabile, con praticamente zero disconnessioni. Ciò che gli manca però, è un'app proprietaria con la quale gestire il tapis roulant: sia chiaro, adoro la possibilità di connetterlo ad uno smartwatch, ma purtroppo è un'opzione disponibile solo se si possiede un dispositivo WearOS sul quale poter installare le app Mobvoi, e non tutti ne hanno uno a disposizione.

Prezzo e conclusioni

Il prezzo di vendita del Mobvoi Incline è di 599,99 euro: sul il sito ufficiale del brand ora è in sconto a 497,99 dollari. Tramite il box in basso però, lo potrete anche acquistare su Amazon in sconto con un coupon da applicare stesso nella pagina del prodotto, che farebbe scendere il prezzo a 479,99 euro. Ed è un prezzo più che consono alla qualità e le funzionalità di questo prodotto.

È potente, raggiunge una velocità massima superiore alla media di mercato, si può connettere allo smartwatch e grazie a lui rileva con alta precisione tutti i dati dell'allenamento e poi l'inclinazione variabile è una di quelle funzioni mai viste prima d'ora in un prodotto del genere.

Certo, non è perfetto e potrebbe essere migliorato in tutte quelle piccole cose di cui vi ho parlato, ma è senza dubbio uno dei tapis roulant smart da casa più completi e potenti del mercato. Insomma, con il Mobvoi Incline non avrete più scuse per non allenarvi.



