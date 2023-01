Recensione Dreame M12: in sconto è la lavasciuga 2-in-1 DA COMPRARE

C'è un limite negli aspirapolvere lavasciuga: nonostante ormai la stragrande maggioranza dei brand produca dispositivi dalle ottime prestazioni, il 99% di questi prodotti si limita a lavare ed asciugare il pavimento. In soldoni, qualora sia necessario semplicemente aspirare la polvere senza utilizzare l'acqua, perché no su un mobile o tra le fessure dei cuscini di un divano, potrebbe essere necessario acquistare un ulteriore aspirapolvere o, quantomeno, un buon aspirabriciole.

E considerando il prezzo di vendita medio del mercato degli aspirapolvere lavasciuga, dover acquistare un ulteriore prodotto potrebbe essere poco piacevole. Insomma è una limitazione, non c'è nulla da fare, ma è una cosa della quale le aziende sono a conoscenza e stanno correndo ai ripari.

E la Dreame M12 è proprio questo: è un ottimo lavasciuga 2-in-1, dotato di serbatoi per l'acqua piuttosto capienti che, all'occorrenza, può trasformarsi in un aspirapolvere a secco al quale collegare diverse tipologie di ugelli.

Recensione Dreame M12: lavasciuga 2-in-1 che si trasforma in un aspirapolvere a secco

Unboxing

Così come tutti i prodotti dell'azienda, anche il Dreame M12 viene venduto con una confezione ricca di accessori, ben curata esteticamente e piuttosto compatta. Al suo interno troviamo:

Corpo principale

Maniglia

Base di ricarica

Spazzola a rullo di ricambio

Filtro di ricambio

Spazzola per la pulizia

Supporto

Spazzola per spolverare 2 in 1

Contenitore polvere

Porta accessori

Soluzione detergente da 500 ml

Manuale d'uso

Design e materiali

Disponibile in una colorazione grigia opaca bicolore, con la zona anteriore caratterizzata da una colorazione più scura, così come tutti i prodotti del brand anche la Dreame M12 segue linee di design pulite e minimaliste. Nonostante la tecnologia ad acqua generalmente richieda strutture piuttosto ingombranti, in realtà è un prodotto piuttosto compatto, ma non leggerissimo: con i suoi 5 Kg di peso, quando i contenitori sono vuoti, già al primo approccio con la Dreame M12 ci si rende conto della solidità della struttura. Ma, tranquilli, grazie al grip della spazzola motorizzata con il pavimento, nonostante sia una lavasciuga non proprio leggerissima, la maneggevolezza è garantita.

Buona la capienza dei contenitori dell'acqua: quello per l'acqua pulita è da ben 920 millilitri, mentre quello per l'acqua sporca è da 700 millilitri, il che vuol dire che siamo quasi al doppio della capienza rispetto al suo diretto competitor, il Tineco FLOOR ONE S5 Combo che abbiamo provato qualche mese fa.

Ciò che qualsiasi altro aspirapolvere lavasciuga non ha però, è il meccanismo di smontaggio del motore di aspirazione che, una volta disancorato dalla struttura principale, può essere collegato ad un ulteriore contenitore per lo sporco ed utilizzato come aspirabriciole portatile al quale è possibile collegare due estensioni tipiche di questi prodotti.

Ciò che davvero manca però, è una prolunga con una spazzola motorizzata tradizionale, che gli permetterebbe di poter essere utilizzato come un normale aspirapolvere. Insomma, il punto è questo: per il pavimento il Dreame M12 deve essere utilizzato necessariamente con la configurazione ad acqua, per tutto il resto può essere utilizzato nella configurazione aspirabriciole.

Superiormente è stato inserito un display con il quale si potranno comunque tenere sotto controllo tutte le informazioni relative alla pulizia e alla batteria, compresa la potenza di aspirazione automatica, mentre decisamente buono il design della spazzola motorizzata che nel lato destro ha un o spessore minimo e permette una buona pulizia lungo i bordi dei battiscopa.

Aspirazione e lavaggio

Utilizzare il Dreame M12 è semplicissimo, sia che lo si utilizzi come tradizionale lavasciuga che lo si utilizzi come aspirabriciole. Nella prima configurazione, basterà riempire il contenitore dell'acqua pulita, che può essere arricchito anche dal detergente profumato incluso nella confezione, impugnarlo e premere il tasto di avvio.

E la stessa semplicità si avrà qualora lo si volesse utilizzare come aspirabriciole: basterà estrarre il motore, collegarlo agli accessori e premere il tasto di avvio. Anche in questo caso le modalità di aspirazione sono due, quella automatica e quella aspirazione, ma a mio avviso, è sempre consigliabile utilizzarlo nella modalità automatica, con la quale il dispositivo gestirà in maniera del tutto autonoma la potenza d'aspirazione (e la quantità di acqua utilizzata) in base allo sporco rilevato sul pavimento grazie al sensore iLoop.

La modalità aspirazione però, non è intesa come “aspirazione a secco”: si tratta di una funzione che andrà attivata qualora sul pavimento dovessero cadere accidentalmente dei liquidi che, con il Dreame M12 sarà semplicissimo aspirare in pochi secondi, senza utilizzare l'acqua pulita presente nel serbatoio.

Le prestazioni della spazzola motorizzata sono di ottimo livello, così come la sua capacità migliorata per la pulizia dei bordi, che permette al dispositivo di aspirare senza problemi anche in prossimità di battiscopa e mobili. Insomma, in quanto ad aspirazione e lavaggio del pavimento il Dreame M12 porta con sé tutta la qualità e la potenza alle quali il brand ci ha abituato nel corso degli anni.

E la stessa qualità la si trova senza dubbio anche nella modalità aspirabriciole, modalità nella quale verrà utilizzato un motore ciclonico integrato proprio nella parte della struttura che si può scollegare da quella principale. In questo caso però, un appunto è doveroso: nonostante il dispositivo garantisca una buona potenza di aspirazione, nella modalità aspirabriciole è un filino sotto le prestazioni che si avrebbero con un aspirapolvere ciclonico di tipo tradizionale. Il peso del dispositivo “portatile” è di 1.9 Kg, non leggerissimo, ma comunque in grado di garantire una buona maneggevolezza in fase di utilizzo.

Ma, secondo me, è il giusto compromesso da pagare per avere un prodotto che aspira e lava davvero i pavimenti, e che può essere utilizzato anche in altre modalità.

Anche con il Dreame M12 poi, una volta terminata la pulizia dei pavimenti e posizionato il dispositivo sulla base di ricarica a pavimento, basterà premere un solo tasto per dar via al sistema di pulizia automatica: in pochi istanti inizierà ad auto-pulirsi, e lo farà utilizzando proprio l'acqua, in modo da eliminare qualsiasi residuo di sporco.

Il mio consiglio, è quello di utilizzare questa modalità al termine di ogni lavaggio e, soprattutto, di svuotare e lavare bene il contenitore dell'acqua sporca al termine della pulizia in modo da evitare il formarsi di cattivi odori.

Autonomia della batteria

Dreame M12 integra ben 6 batteria da 4000 mAh, il che giustifica il peso non proprio contenuto, che garantiscono al dispositivo di superare i 35 minuti di autonomia nella modalità automatica. Certo, si tratta di un fattore molto variabile in base alla quantità di sporco presente sul pavimento, ma in linea di massima le prestazioni sono decisamente buone.

Come è giusto che sia però, dato le batterie capienti la fase di ricarica è piuttosto lunga: per una ricarica da 0 a 100 potrebbero volerci dalle 4 alle 5 ore, mentre in modalità “portatile”, il dispositivo è in grado di garantire oltre 60 minuti di autonomia.

Prezzo e considerazioni

Il prezzo di vendita ufficiale del Dreame M12 è di 529,00 euro su Amazon ma, tramite il box in basso, potreste acquistarlo in sconto a 459 euro utilizzando il coupon direttamente nella pagina del prodotto. Inoltre, dal 20 al 29 gennaio Dreame M12 sarà in promozione flash sale: in questo periodo per portarvelo a casa dovreste spendere 100 euro in meno al prezzo ufficiale, cioè 429,00 euro.

Ed è un prodotto che ci è piaciuto moltissimo, soprattutto perché tende a risolvere il problema dei contenitori dell'acqua poco capienti che abbiamo sottolineato negli altri lavapavimenti 2-in-1 che abbiamo provato ultimamente. Grazie alla capienza maggiorata infatti, con Dreame M12 non si sarà più vincolati a svuotare e riempire l'acqua, il che lo rende perfetto anche per la pulizia di ambienti piuttosto grandi.

Insomma, soprattutto al prezzo in flash sale, qualora si abbia la necessità di acquistare un lavasciuga in grado di pulire bene il pavimento senza doversi troppo preoccupare dell'acqua pulita e dell'acqua sporca e che, all'occorrenza, si può trasformare in un potente aspirabriciole, il Dreame M12 è probabilmente la soluzione definitiva da prendere in considerazione.





