Recensione Dreame H12 Pro: una lavapavimenti che ha davvero TUTTO

Motore da 120w, serbatoio d'acqua di 900 ml, spazzola motorizzata in grado di pulire anche sotto i bordi dei battiscopa e asciugatura con l'aria calda. È inutile girarci troppo intorno, queste caratteristiche rendono il nuovo Dreame H12 Pro uno degli aspirapolvere lavapavimenti ad acqua più completi del mercato. C'è poco da fare.

Perché diciamolo, di questi prodotti ne abbiamo recensiti ormai di ogni tipo, e in tutti – fino ad ora – abbiamo riscontrato gli stessi, identici limiti. Alcuni non erano in grado di pulire negli angoli dei battiscopa, in altri invece era necessario aggiungere acqua e svuotare il contenitore dello sporco nel corso della pulizia, altri ancora non erano bene in grado di aspirare bene lo sporco presente sul pavimento, altri si auto-pulivano lasciando tutto bagnato.

Ebbene, si tratta di una lunga lista di “problematiche” che con il suo nuovo prodotto quelli di Dreame hanno tentato di risolvere, in alcuni casi riuscendoci bene, in altri un po' meno. Ma mandando un chiaro segnale: l'evoluzione degli aspirapolvere lavapavimenti è ancora in corso.

Recensione Dreame H12 Pro: lavapavimenti potente, capiente ed auto pulente che si asciuga da sola

Unboxing

Così come tutti i prodotti dell'azienda, anche il Dreame H12 Pro viene venduto con una confezione ricca di accessori, ben curata esteticamente e piuttosto compatta. Al suo interno troviamo:

Corpo principale

Maniglia

Base di ricarica

Spazzola a rullo di ricambio

Filtro di ricambio

Spazzola per la pulizia

Porta accessori

Soluzione detergente da 500 ml

Manuale d'uso

Design e materiali

Realizzata con una scocca in plastica di ottima qualità e di colorazione grigia, così come tutti i prodotti del brand anche la Dreame H12 Pro segue linee di design pulite e minimaliste. Nonostante la tecnologia ad acqua generalmente richieda strutture piuttosto ingombranti, in realtà è un prodotto piuttosto compatto, che è caratterizzato da un peso leggermente inferiore rispetto alla media del mercato: a vuoto pesa solo 4 Kg, il che la rende molto semplice da maneggiare anche grazie all'ottimo grip della spazzola motorizzata che, quando attiva, la farà sembrare un peso piuma.

Insomma, il suo aspetto massiccio e il suo peso piuttosto elevato, sono due elementi decisamente ingannevoli: in realtà il Dreame H12 Pro è un dispositivo semplicissimo da utilizzare, anche con una mano. Vero è però che, date le dimensioni della spazzola, non lo si potrà “infilare” sotto i mobili più bassi o negli spazi più angusti.

Decisamente buona la capienza dei serbatoi dell'acqua: quello per l'acqua pulita è da ben 900 millilitri, mentre quello per l'acqua sporca è da 700 millilitri, il che vuol dire che siamo quasi al doppio della capienza rispetto al suo diretto competitor, il Tineco FLOOR ONE S5 Combo che abbiamo provato qualche mese fa.

La posizione della maniglia è la solita che abbiamo visto in tutti i prodotti di questa categoria ed è ben pensata anche per accedere ai tasti di controllo integrati, mentre superiormente è stato posizionato un display con il quale si potranno comunque tenere sotto controllo tutte le informazioni relative alla pulizia e alla batteria, compresa la potenza di aspirazione automatica.

Ma non finisce qui. Oltre al limite relativo alla capienza dei contenitori dell'acqua, nel Dreame H12 Pro è stato (quasi) risolto il problema della pulizia lungo i bordi: il design della spazzola motorizzata è stato ancora più affinato, e nel lato destro ha un o spessore molto ridotto che permette una buona pulizia lungo i battiscopa.

Aspirazione e lavaggio

Ad animare il Dreame H12 Pro ci pensa un motore da ben 120w di potenza, che rende il nuovo aspirapolvere lavasciuga del brand tra i più potenti del mercato. Utilizzarlo poi continua ad essere semplicissimo: basterà riempire il contenitore dell'acqua pulita, che può essere arricchito anche dal detergente profumato incluso nella confezione, impugnarlo e premere il tasto di avvio.

Così come in tutti i prodotti del brand di questa categoria, le modalità di aspirazione sono due, quella automatica e quella aspirazione, ma a mio avviso, è sempre consigliabile utilizzarlo nella modalità automatica, con la quale il dispositivo gestirà in maniera del tutto autonoma la potenza d'aspirazione (e la quantità di acqua utilizzata) in base allo sporco rilevato sul pavimento grazie al sensore integrato nella spazzola motorizzata.

È d'obbligo però fare una precisazione sulla modalità aspirazione: nonostante il nome possa trarre in inganno, è una funzione che non andrà intesa come “aspirazione a secco”. In tutta sostanza, questa modalità non trasformerà il Dreame H12 Pro in un aspirapolvere di tipo tradizionale ma è pensata per risolvere i problemi qualora sul pavimento dovessero cadere accidentalmente dei liquidi che sarà semplicissimo aspirare in pochi secondi, senza utilizzare l'acqua pulita presente nel serbatoio.

Davvero nulla da ridire sulla qualità del lavaggio che, grazie all'ottima spazzola motorizzata e alla potenza d'aspirazione, è in grado di garantire prestazioni di un buon livello. Ed è proprio grazie al design della spazzola motorizzata che sarà possibile aspirare senza problemi anche in prossimità di battiscopa e mobili. Insomma, in quanto ad aspirazione e lavaggio del pavimento il Dreame H12 Pro porta con sé tutta la qualità e la potenza alle quali il brand ci ha abituato nel corso degli anni.

Anche con il Dreame H12 Pro poi, una volta terminata la pulizia dei pavimenti e posizionato il dispositivo sulla base di ricarica a pavimento, basterà premere un solo tasto per dar via al sistema di pulizia automatica in modo che il dispositivo inizi ad auto-pulirsi utilizzando proprio l'acqua. Ma, anche qui, c'è una grande novità: dopo aver portato a termine il processo, Dreame H12 Pro asciugherà il rullo della spazzola utilizzando l'aria calda, in modo da evitare il formarsi di cattivi odori.

Il concetto è molto simile a quello che abbiamo visto in alcuni robot lavapavimenti dotati di mop rotanti e risolve totalmente il problema del rullo che, negli altri modelli, rimaneva sempre bagnato o quantomeno umido.

In tutta sostanza, quando si attiverà questa funzione, inizierà un ciclo automatico in cui innanzitutto verrà attivata l'elettrolisi dell'acqua, poi verranno puliti i tubi di aspirazione, poi verrà risciacquato il rullo che, successivamente sarà asciugato prima a centrifuga e poi con un flusso d'aria calda a 55°. Brava Dreame. Nonostante questa funzione però mio consiglio è sempre lo stesso: oltre a dover utilizzare questa modalità al termine di ogni lavaggio, è essenziale svuotare e lavare bene il contenitore dell'acqua sporca al termine della pulizia in modo da evitare il formarsi di cattivi odori.

Autonomia della batteria

Dreame H12 Pro integra ben 6 batteria da 4000 mAh, il che giustifica il peso non proprio contenuto, che garantiscono al dispositivo di superare i 35 minuti di autonomia nella modalità automatica.

Certo, si tratta di un fattore molto variabile in base alla quantità di sporco presente sul pavimento, ma in linea di massima le prestazioni sono decisamente buone. Nella media invece la ricarica: per una ricarica da 0 a 100 potrebbero volerci dalle 4 alle 5 ore.

Prezzo e considerazioni

Il prezzo ufficiale del Dreame H12 Pro è di 549,00 euro su Amazon ma, tramite il box in basso, potreste acquistarla in offerta con uno sconto del 22% che fa scendere la cifra a 429,00 euro. Certo, rimane un prodotto che si fa pagare, ma è importante tenere presente che la Dreame H12 Pro potrebbe essere considerata come il modello top di gamma nel mondo degli aspirapolvere lavasciuga ad acqua.

Con il suo nuovo dispositivo, è chiaro l'impegno di Dreame nel risolvere quelli che erano considerati i più grossi limiti di questi prodotti: i contenitori dell'acqua sono super capienti, il motore è potente, il processo di pulizia è il più completo visto in circolazione ed il design della spazzola riduce di molto il gap di pulizia lungo i bordi.

Se proprio dovessi trovare dei difetti nella Dreame H12 Pro sarebbero nel display, che avrei voluto vedere un po' più “evoluto” e nell'impossibilità di poter piegare la struttura della spazzola a 180 gradi in modo da pulire sotto i mobili. Per il resto, è davvero un prodotto eccezionale.



