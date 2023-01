Snapdragon Satellite: la comunicazione satellitare arriva su Android

Il concetto di comunicazione satellitare è ancora poco diffuso, non tanto sul mercato quanto nella mente degli utenti, ma con Snapdragon Satellite vedremo un passo in avanti importante. Ad averla sdoganata al pubblico ci ha pensato Apple con la serie iPhone 14, a cui è seguita la serie Huawei Mate 50. Per noi europei ma soprattutto italiani, quindi, è una feature ancora assente: Apple non l'ha ancora abilitata nel nostro paese e i dispositivi Huawei sono scarsamente diffusi (per usare un eufemismo). Era solo questione di tempo prima che Qualcomm annunciasse l'adozione di questa tecnologia, perciò vediamo cosa vedremo cambiare nei prossimi mesi.

Qualcomm presenta Snapdragon Satellite: ecco come funziona la sua comunicazione satellitare

L'annuncio è arrivato in occasione del CES 2023 di Las Vegas: lo standard Snapdragon Satellite nasce dall'accordo con l'azienda americana Iridium, potendo così sfruttare la sua costellazione di 66 satelliti a bassa orbita terrestre; non si tratta della stessa compagnia a cui si appoggia Apple, cioè la concorrente Globalstar. La partnership con Iridium permetterà a Qualcomm di offrire supporto alla comunicazione bidirezionale tramite reti NTN 5G, utile sia per SMS, app di messaggistica che in situazioni di emergenza in zone remote dove non c'è connettività tramite antenna. Non solo smartphone, poi, ma anche tablet, notebook, prodotti IoT e automobili.

Snapdragon Satellite verrà introdotto tramite la piattaforma Snapdragon 8 Gen 2, quindi per il segmento dei top di gamma, con Qualcomm che afferma che il roll-out partirà dalla seconda metà del 2023 ma soltanto in alcune regioni selezionate. È stata anche confermata la collaborazione con Garmin, anch'essa all'opera per ampliare l'uso della comunicazione satellitare a quante più persone possibili. Nel frattempo, non dimentichiamoci che anche Elon Musk si sta muovendo in tal senso con la sua Starlink.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il