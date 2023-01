POCO C55 sarà un entry level economico e completo, ma forse lo conosciamo già

La serie C del brand partner di Xiaomi sta per arricchirsi con una nuova aggiunta: per ora si tratta solo di indiscrezioni ma arrivano da una fonte solitamente affidabile. Facciamo il punto della situazione su POCO C55 e andiamo a scoprire cosa ci aspetta dal prossimo entry level della compagnia!

POCO C55: tutto quello che sappiamo sul prossimo entry level

Design e display

Come anticipato poco sopra, la fonte dell'indiscrezione è un insider decisamente affidabile quando si parla di Xiaomi. Secondo quanto riportato, il prossimo POCO C55 sarà un rebrand di Redmi 12C, budget phone lanciato in Cina l'ultimo giorno del 2022.

Data la probabile natura di rebrand è lecito ipotizzare che design e specifiche resteranno invariate. Magari per il look avremo alcune personalizzazioni targate POCO, come la presenza della solita colorazione Yellow.

Per il display POCO C55 dovrebbe montare un'unità LCD da 6.71″ HD+ (1650 x 720 pixel) caratterizzata da un notch a goccia nella parte superiore. Il lettore d'impronte troverà spazio sul retro, all'interno del modulo che comprende anche la fotocamera.

Specifiche tecniche e caratteristiche

A questo punto non dovrebbe cambiare nemmeno la scheda tecnica: dovremmo avere quindi un chipset MediaTek Helio G85 (fino a 2.0 GHz), supportato da RAM LPDDR4X e storage eMMC 5.1 espandibile tramite microSD. L'autonomia sarebbe affidata ad una batteria da 5.000 mAh con ricarica da 10W. Presenti all'appello uno slot Dual SIM 4G ed il GPS.

A completare il quadro troveremo una fotocamera da 50 MP ed una selfie camera da 5 MP.

POCO C55 – Prezzo e uscita

Ricordiamo che nei primi giorni di gennaio l'azienda ha lanciato POCO C50: di conseguenza potrebbe volerci ancora un po' prima di assistere al debutto di POCO C55. Per quanto riguarda il prezzo di vendita, vista la natura budget del terminale è impossibile non aspettarsi una cifra intorno ai 100€ al cambio.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il