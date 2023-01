OPPO Pad 2 avrà una batteria enorme per un’autonomia super

Il primo tablet di OPPO è stato svelato a febbraio 2022, ma sembra la compagnia cinese stia già lavorando al possibile successore. OPPO Pad 2 potrebbe arrivare nel corso del 2023, e stando alle prime indiscrezioni potrebbe abbandonare Qualcomm in favore di un chipset Mediatek.

Aggiornamento 30/01: un noto insider è tornato a condividere informazioni su OPPO Pad 2. Trovate tutti i dettagli all'interno dell'articolo.

OPPO Pad 2: tutto quello che sappiamo fino ad ora

Design e display

Oppo Pad

Il noto insider Digital Chat Station ha condiviso le prime informazioni su OPPO Pad 2, suggerendo che questo nuovo tablet potrebbe essere dotato di display LCD da 11″, con una risoluzione piuttosto insolita. Lo schermo, infatti, potrebbe avere una conta dei pixel pari a 2.8K (2800 x 2000 px). Secondo l'insider, inoltre, il display potrebbe supportare il refresh rate fino a 144 Hz ed essere certificato HDR10+.

Specifiche tecniche

Per quanto riguarda il comparto tecnico, viene reiterata l'idea di un cambio di casacca per il chipset. OPPO potrebbe infatti abbandonare Qualcomm in favore del Dimensity 9000 di MediaTek. Nelle ultime ore, inoltre, Digital Chat Station ha condiviso nuovi dettagli sulla batteria, che potrebbe offrire una capacità di 9500 mAh con supporto per la ricarica rapida a 67W tramite USB-C.

OPPO Pad 2 – Prezzo e data di uscita

Il nuovo tablet di OPPO dovrebbe arrivare nel corso del 2023, ma data di uscita e prezzo sono ancora avvolti nel mistero. Vale la pena ricordare che il primo OPPO Pad (qui la nostra recensione) è arrivato in Cina nel mese di febbraio, ad un prezzo di circa 322€ (2299 yuan).

