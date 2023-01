OPPO Enco Air 3: ora abbiamo la data di lancio ufficiale

OPPO lancerà presto le Enco Air 3, i nuovi auricolari TWS dal prezzo più accessibile. Rispetto al modello precedente, le nuove cuffiette compiono diversi passi in avanti. In questo articolo, facciamo il punto della situazione su tutto quello che è trapelato finora su design, specifiche tecniche, uscita e prezzo delle OPPO Enco Air 3.

OPPO Enco Air 3: tutto quello che sappiamo finora

Design e specifiche tecniche

Nelle scorse settimane, sono state diffuse già un po' di informazioni sui prossimi auricolari True-Wireless-Stereo di casa OPPO. Lo stesso design è stato già ampiamente svelato da una serie di immagini render, che mostrano degli auricolari semi in-ear dallo stelo allungato e sottile e di dimensioni molto contenute. Il prodotto è stato certificato IP54, per cui sarà resistente alla polvere e all'acqua.

La custodia di ricarica delle OPPO Enco Air 3 è molto particolare e presenta una parte superiore trasparente che lascia intravedere le cuffiette all'interno. Le tonalità disponibili dovrebbero essere due: bianco e azzurro.

Passando alle caratteristiche tecniche, lo stesso produttore cinese ha confermato che le OPPO Enco Air 3 saranno dotate di un processore HiFi 5 DSP per prestazioni complessive migliori e una più estesa durata della batteria rispetto al modello precedente, mentre una latenza ultra bassa a 47 ms renderà questi auricolari perfetti anche per il gaming.

Non mancherà poi la funzione di cancellazione del rumore durante le chiamate, che assicurerà un'esperienza più nitida riducendo al minimo il rumore ambientale. La batteria integrata, invece, garantisce fino a 31 ore di riproduzione musicale.

Al momento, queste sono tutte le informazioni che si hanno sulle caratteristiche delle OPPO Enco Air 3. Essendo il lancio proprio dietro l'angolo, tuttavia, non dovremo attendere ancora molto per poter scoprirne tutti i dettagli.

OPPO Enco Air 3 – Disponibilità e prezzo

Il lancio delle OPPO Enco Air 3 è atteso in India per il prossimo 3 febbraio, insieme a OPPO Reno 8T 5G. Per quanto riguarda il prezzo, non abbiamo ancora informazioni ufficiali ma, trattandosi di un prodotto economico, si ipotizza un prezzo di partenza intorno ai 69,90€.

