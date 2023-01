OnePlus Pad: tutto quello che sappiamo sul primo tablet del brand

È da parecchi mesi che gli appassionati di OnePlus aspettano la “sorpresa”: a quanto pare l'ecosistema del brand si espanderà ancora, dopo gli accessori audio e gli indossabili, per fare spazio perfino ai tablet. OnePlus Pad è un nome che lascia poco spazio all'immaginazione e in questo approfondimento proviamo a fare chiarezza su tutti i dettagli relativi alle specifiche tecniche, al design, al possibile prezzo e all'uscita del primo tablet della casa cinese.

Aggiornamento 27/01: il primo tablet di OnePlus si fa sempre più vicino con immagini ufficiali e la conferma della presentazione. Trovate tutti i dettagli direttamente a fine articolo.

OnePlus Pad: tutto quello che sappiamo finora

Design e display

Dopo tantissimi mesi di incertezze, il primo tablet della compagnia di Pete Lau diventa finalmente tangibile. il design di OnePlus Pad è stato svelato da un poster ufficiale mentre vari render leak ci danno una panoramica più ravvicinata.

Per quanto riguarda invece la back cover (realizzata in metallo), il tablet avrà uno stile unico nel suo genere con una fotocamera circolare posizionata al centro di uno dei lati lunghi del corpo. Insomma, si tratta di un punto che sembra favorire la posizione in landscape del dispositivo.

Passando al display si vocifera di una soluzione da ben 12,4″ di diagonale (o da 11,6″) con risoluzione Full HD+. Si tratterebbe inoltre di un pannello OLED, ma non ci sono dettagli su frame rate ed altro. Non mancherà una selfie camera da 8 MP per le videochiamate, così come un lettore d'impronte digitali, posizionato di lato e integrato nel pulsante di accensione.

Specifiche tecniche

Passando alle specifiche tecniche del primo OnePlus Pad, inizialmente si era parlato dello Snapdragon 865, soluzione a 7 nm dotata di una frequenza fino a 2.84 GHz. Onestamente ci sembra poco probabile vedere un comparto tecnico così “datato”: a questo punto perché non optare per la versione 870 oppure su qualcosa di ancora più recente?

Comunque una cosa è certa, almeno restando nel campo dei leak: il tablet avrà sia il supporto al Wi-Fi che al 5G. Lato memorie dovremmo trovare 6 GB di RAM e 128 GB di storage anche se – come al solito – è lecito spettarsi anche altri tagli di memoria.

Per l'autonomia, il tablet farebbe affidamento su una capiente batteria da 10.090 mAh con tanto di ricarica rapida da 45W. Il pacchetto offrirebbe anche il Bluetooth 5.1 ed un ingresso mini-jack per le cuffie. La fotocamera principale sarebbe composta da un doppio modulo da 13 + 5 MP, ma non dettagli precisi sulla natura dei sensori.

Software

La parte software di OnePlus Pad merita un discorso a parte: fin da subito si è parlato della presenza di Android 12 a bordo, o meglio di Android 12L, la versione dell'OS di Google pensata appositamente per tablet e smartphone pieghevoli. Visto il periodo è probabile che troveremo Android 13, sotto forma di OxygenOS 13 (magari con funzionalità personalizzate per tablet).

OnePlus Pad – Prezzo e uscita

La data di presentazione di OnePlus Pad è fissata per il 7 febbraio 2023: durante l'evento ci saranno anche OnePlus 11 e Buds Pro 2, OnePlus 11R, la prima tastiera del brand e la smart TV Q2 Pro. Il dispositivo è comparso nel database dell'ente per le proprietà intellettuali in Europa (EUIPO), quindi è probabile che arrivi anche alle nostre latitudini.

In merito al possibile prezzo, il primo tablet di OnePlus dovrebbe debuttare in patria a circa 430€ al cambio (ossia 2.999 yuan) ma anche in questo caso è bene attendere notizie ufficiali.

