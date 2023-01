OxygenOS 13: ecco quali OnePlus si aggiorneranno ad Android 13

Di tutti i produttori in circolazione, OnePlus si sta dimostrando uno dei più reattivi nell'aggiornare ad Android 13 tramite la sua OxygenOS 13. Il major update proprietario è stato annunciato nell'estate 2022, e nei mesi a venire arriverà gradualmente sui vari smartphone compatibili. Non soltanto top di gamma, ma anche mid-range con i modelli che appartengono alla più recente serie Nord. In questo articolo trovate la roadmap, cioè la lista degli smartphone OnePlus che ha ricevuto o sta per ricevere l'aggiornamento alla nuova OxygenOS 13.

Ultimo aggiornamento: gennaio 2023

OnePlus e OxygenOS 13: ecco quali modelli riceveranno l'aggiornamento ad Android 13

Tutte le novità

Così come OPPO e Realme, anche OnePlus ha abbracciato il nuovo design Aquamorphic per la sua OxygenOS 13, con novità per colori, icone e animazioni con Quantum Animation Engine 4.0; fra le novità troviamo anche implementazioni più tipicamente funzionali, come cartelle e widget più grandi, barra laterale smart e Meeting Assistant. Ci sono nuove implementazioni per l'Always-On Display, che adesso supporta la riproduzione musicale di Spotify e le app di food delivery, oltre a novità per le personalizzazione Canvas, Bitmoji e Insight. Non mancano altre novità anche per la sicurezza, l'aggiunta di Kid Space e altro ancora: trovate tutto nell'articolo dedicato.

Modelli compatibili

Qua di seguito c'è la lista ufficiale contenente gli smartphone OnePlus che riceveranno l'aggiornamento a OxygenOS 13 e Android 13. Qualora il vostro smartphone non fosse presente nell'elenco, significa che non dovrebbe ricevere questo major update.

Modello Beta Stabile OnePlus 10 Pro ✔️ ✔️ OnePlus 10T ✔️ OnePlus 10R ✔️ ✔️ OnePlus 9 ✔️ ✔️ OnePlus 9 Pro ✔️ ✔️ OnePlus 9R ✔️ ✔️ OnePlus 9RT ✔️ ✔️ OnePlus 8 ✔️ ✔️ OnePlus 8 Pro ✔️ ✔️ OnePlus 8T ✔️ ✔️ OnePlus Nord 2 H1 2023 OnePlus Nord 2T ✔️ ✔️ OnePlus Nord CE H1 2023 OnePlus Nord CE 2 H1 2023 OnePlus Nord CE 2 Lite ✔️ ✔️

