OnePlus Concept Two sarà la sorpresa del MWC 2023

A ogni edizione della fiera catalana ci aspettano novità di vario tipo, e al MWC 2023 è stata anticipata la presenza dell'inedito OnePlus Concept Two. Tre anni fa fu scelta la fiera di Las Vegas, il CES 2020, come palcoscenico per sfoggiare ai giornalisti e di riflesso al grande pubblico OnePlus Concept One. Quello di allora era un concept in “carne e ossa”, uno smartphone fisicamente esistente ma la cui innovazione non l'abbiamo mai più visto replicata da nessuno: ma quale sarà la novità a questo giro?

Uno dei protagonisti del MWC 2023 si chiamerà OnePlus Concept Two

Mobile World Congress 2023 is around one month away and there’s going to be a few new products to experience!



One of them will be #OnePlusConceptTwo 👀 Stay tuned! — Max Jambor (@MaxJmb) January 19, 2023

Quello di cui era in grado OnePlus Concept One era utilizzare uno speciale tipo di vetro, cioè un materiale elettro-cromico in grado di variare nella sua opacità quando stimolato elettricamente. Questo peculiare utilizzo di particelle organiche faceva sì che il vetro davanti ai sensori della fotocamera potesse variare da opaco a trasparente, donando allo smartphone un look più stealth. Questa tecnologia venne reiterata lo stesso anno con OnePlus 8T Concept, ma da allora la compagnia non ha mai prodotto nessuno smartphone (né reale né concettuale) di tale fattura. Allo stesso tempo, con questa feature è effettivamente arrivato sugli scaffali OPPO Reno 5 Pro+, ma non possiamo certo dire che abbia preso piede su larga scala, anzi.

Viene quindi da chiedersi cosa farà OnePlus Concept Two per distinguersi dalla folla: per il momento sappiamo solo che dovrebbe apparire al MWC 2023, almeno stando al leaker Max Jambor. A tal proposito, vi invito a leggere questo approfondimento in cui vi spiego quali innovazioni sono previste per il panorama mobile nel 2023.

