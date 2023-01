Primo teaser per OnePlus Buds Ace: in occidente con un nome diverso?

OnePlus ha pubblicato sui social i primi teaser per le nuove cuffie OnePlus Buds Ace che saranno presentate ufficialmente in occasione dell'evento di lancio del nuovo Ace 2, in occidente conosciuto come OnePlus 11R. Anche queste cuffie, così come lo smartphone, potrebbero arrivare sui mercati internazionali con un nome diverso.

OnePlus Buds Ace: latenza bassa e fino a 36 ore di autonomia

Così come OnePlus Ace 2 in occidente diventerà 11R, anche le cuffie appena mostrate dall'azienda cinese potrebbero arrivare da noi sotto il nome di OnePlus Nord Buds 2, come trapelato recentemente in una certificazione Bluetooth. Le nuove cuffie TWS saranno presentate ufficialmente il prossimo 7 febbraio, in occasione dell'evento di lancio della nuova lineup di OnePlus.

Nei teaser condivisi per le OnePlus Buds Ace, possiamo ammirare il design delle cuffie rimasto quasi invariato rispetto al primo modello di Nord Buds. Anche in questo caso avremo la tecnologia BassWave per i bassi migliorati, l'ANC per la cancellazione del rumore attiva e una batteria in grado di fornire un'autonomia di ben 36 ore.

OnePlus sembra voler spingere questo prodotto in modo particolare per il gaming, grazie al Bluetooth 5.3 che offre una latenza molto bassa (circa 47 millisecondi) particolarmente indicata per le sessioni di gioco. Non ci resta che aspettare poco meno di una settimana per scoprire tutti i dettagli sui nuovi prodotti dell'azienda.

