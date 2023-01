Preordina OnePlus 11 5G: in regalo uno speaker Bang & Olufsen o le Buds Pro 2

Manca sempre meno al lancio internazionale di OnePlus 11 5G, il nuovissimo top di gamma della compagnia di Pete Lau. Il flagship è in dirittura d'arrivo anche in Italia e per l'occasione è stato già svelato il bonus preordine: uno speaker Bluetooth in edizione limitata oppure le ultime OnePlus Buds Pro 2, le TWS premium del brand.

Come preordinare OnePlus 11 5G con speaker Bang & Olufsen in regalo oppure le TWS Buds Pro 2

Effettuando il preordine del nuovo top di gamma sul sito ufficiale di OnePlus nel periodo compreso tra il 7 e il 16 febbraio 2023 si riceverà un regalo davvero niente male. Insieme a OnePlus 11 5G sarà possibile scegliere tra un paio di TWS Buds Pro 2 oppure uno speaker OnePlus X Bang & Olufsen Limited Edition (Beosound A1 2nd Gen) del valore di 299€: in entrambi i casi si tratta di un omaggio disponibile fino ad esaurimento scorte.

Come anticipato poco sopra, le prevendite del flagship partiranno il 7 febbraio, lo stesso giorno dell'evento di lancio. Per ricevere l'omaggio, gli utenti devono accedere al sito ed effettuare il preordine: coloro i quali sceglieranno la versione da 16/256 GB potranno selezionare un Free Gift a scelta tra lo speaker e le cuffiette OnePlus. Gli utenti interessati alla variante da 8/128 GB potranno selezionare solo gli auricolari true wireless.

Volete scoprire tutti i dettagli di OnePlus 11 5G prima del debutto? Ecco il nostro approfondimento dedicato al top di gamma. E se siete curiosi di conoscere anche le nuove TWS OnePlus Buds Pro 2, ci siamo già occupati anche del lancio in patria.

