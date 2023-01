Scarica gli sfondi di Nothing Phone (1) e Android 13

Tutti i possessori di Nothing Phone (1) stanno attendendo il rilascio dell'aggiornamento ad Android 13, e potete averne un primo assaggio con i suoi sfondi ufficiali. Anche se il firmware definitivo non è ancora stato diffuso, Nothing ha avviato un programma di beta testing che permette ai più smanettoni di testarlo in anticipo. Ed è proprio grazie a chi sta testando questa build Beta che adesso è possibile mettere le mani sui nuovi sfondi creati in occasione del nuovo major update.

Arrivano nuovi sfondi ufficiali per l'aggiornamento Android 13 per Nothing Phone (1)

Quando è stato lanciato Nothing Phone (1) e vi abbiamo parlato della sua interfaccia Nothing OS, vi abbiamo reso disponibili i primi sfondi di Nothing. A quelle immagini se ne aggiungono adesso altre sei, che arriveranno a tutti coloro che aggiorneranno Phone (1) ad Android 13 ma che è già possibile scaricare e installare su qualsiasi smartphone. Le immagini sono quelle che vedete qua sopra, e potete scaricare in alta risoluzione 1.242 x 2.760 pixel dal seguente link:

Scarica sfondi Nothing Phone (1) Android 13

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il