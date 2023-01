Motorola ThinkPhone ufficiale: è il primo ispirato ai PC ThinkPad

Finora si è parlato in lungo e largo della serie X40 e di RAZR 2022, ma la vera sorpresa si chiama Motorola ThinkPhone. Dopo essere stata acquisita nel 2011 da Google, la divisione smartphone di Motorola è passata sotto la proprietà di Lenovo, azienda nota in tutto il mondo per la sua serie ThinkPad. Creata negli anni '90, la serie di PC portatili ha reso Lenovo una delle più grandi compagnie informatiche della storia, ed è qua che ci ricolleghiamo a questo nuovo smartphone.

Lenovo presenta al mondo il primo Motorola ThinkPhone

Design e display

È evidente che il nome Motorola ThinkPhone sia un palese richiamo agli altri prodotti della famiglia Lenovo Think, che si tratti di ThinkPad, ThinkBook, ThinkCentre, ThinkStation, ThinkReality, ThinkSmart, ThinkVision o ThinkShield. E l'ispirazione la si nota sul posteriore e la sua trama in simil-fibra di carbonio per la tinta Carbon Black, ma soprattutto sul frame laterale, dove spicca un tasto rosso che riporta alla mente l'iconico TrackPoint dei PC Lenovo, con cui richiamare rapidamente app e funzioni varie..

Con misure di 158,7 x 74,4 x 8,3 mm e 189 grammi, la scocca in alluminio aeronautico con certificazione IP68 e MIL-STD-810H integra uno schermo piatto p-OLED da 6,6″ Full HD+ in 20:9 con refresh rate a 144 Hz, HDR10+, protezione Gorilla Glass Victus, luminosità di 1.200 nits e sensore d'impronte ottico.

Caratteristiche e specifiche tecniche

La scheda tecnica di Motorola ThinkPhone si basa sullo Snapdragon 8+ Gen 1 di Qualcomm, affiancato da 8/12 GB di RAM LPDDR5, 128/256/512 GB di memoria UFS 3.1. C'è una batteria da 5.000 mAh con ricarica TurboPower da 68W e anche il supporto alla ricarica wireless a 15W. Le altre specifiche includono speaker stereo con supporto Dolby Atmos, dual SIM 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, NFC, GPS, tripla fotocamera da 50+13+2 MP f/1.8-2.2-2.4 con OIS e Omni-PDAF, ultra-grandangolare a 120° che funge anche da macro e sensore di profondità, e selfie camera punch-hole da 32 MP f/2.45 con autofocus.

Lenovo ha ideato ThinkPhone con in mente il miglioramento della produttività nel suo ecosistema di prodotti, basandosi su Android 13 e con l'aggiunta della suite Microsoft 365. Il supporto Think 2 Think offre simbiosi con la serie ThinkPad: condivisione Wi-Fi e 5G, copia/incolla immediato fra i due dispositivi, notifiche condivise, trasferimento rapido dei file, mirroring delle app da telefono a PC e poter usare la fotocamera del telefono come webcam. La piattaforma ThinkShield permette ai suoi possessori di godere di protocolli di sicurezza più avanzata per la salvaguardia del dispositivo; l'app Moto Secure svolge il ruolo di hub per sicurezza e privacy, mentre Moto OEMConfig e Device Manager consentono di svolgere operazioni di sicurezza anche da remoto. Inoltre, Moto KeySafe è un processore dedicato che aggiungere un livello di sicurezza in più, gestendo PIN, password e chiavi crittografiche.

Prezzo e disponibilità

Motorola ThinkPhone sarà disponibile in Italia nelle prossime settimane, a un prezzo non ancora annunciato.

