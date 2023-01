L’essenziale si fa trendy con il nuovo budget-phone Motorola Moto E13

Design elegante e prezzo contenuto, il nuovo Moto E13 di Motorola è qui per offrire agli utenti tutto quel di cui hanno bisogno per la quotidianità. Sveliamo tutti i dettagli del nuovo entry-level in questo articolo.

Motorola Moto E13 ufficiale: tutto quello che c'è da sapere sul nuovo entry-level

Design e display

Per quanto possa inserirsi nella fascia più bassa del mercato, Motorola Moto E13 cerca comunque di conservare un bell'aspetto, risultando un dispositivo premium quantomeno alla vista. Questo smartphone è disponibile in tre tonalità, il suo corpo è sottile, leggero e certificato IP52, dunque resistente agli schizzi d'acqua ma non impermeabile.

Sul retro, troviamo un'isola fotografica rettangolare con all'interno due grandi anelli e il logo Motorola al centro. Frontalmente, invece, troviamo un ampio pannello LCD da 6.5″ con risoluzione HD+, frequenza di aggiornamento di 60 Hz e cornici abbastanza spesse.

Specifiche tecniche

Stiamo parlando di un entry-level, per cui non aspettatevi tecnologie recenti e sofisticate: questo smartphone è pensato per offrire il giusto necessario per un utilizzo quotidiano. Sotto la scocca di Moto E13 si nasconde un SoC T606 di Unisoc che lavora ad una frequenza massima di 1.6 GHz, accompagnato da 2 GB o 4 GB di RAM e 64 GB di spazio di archiviazione interna espandibile con microSD fino a 1 TB. Il chipset è abbinato ad una GPU Mali-G57 MP1.

Il comparto fotografico prevede una fotocamera esterna da 13 MP (f/2.2) con messa a fuoco automatica e funzionalità AI, ed una selfie-camera da 5 MP con funzione di acquisizione automatica del sorriso e Face Beauty.

Altre caratteristiche di Moto E13 includono una batteria da 5.000 mAh con supporto per la ricarica da 10 W, una porta USB di tipo C, un singolo speaker Dolby Atmos, un jack audio da 3.5 mm e Android 13 Go.

Motorola Moto E13 – Disponibilità e prezzi

Motorola Moto E13 sarà disponibile nelle colorazioni Cosmic Black, Creamy White e Aurora Green al prezzo di 119,99€. Il dispositivo potrà essere acquistato anche in Europa, ma al momento non si sa ancora quando. Restiamo in attesa di aggiornamenti.

