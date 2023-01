LineageOS 20 ufficiale: Android 13 arriva su molti smartphone

Molte persone nel mondo stanno ancora aspettando l'aggiornamento ad Android 13, ed è anche per questo che esiste LineageOS 20. Come ogni custom ROM che si rispetti, l'ultima versione del ramo LineageOS esiste in virtù di introdurre l'ultima versione di Android a coloro che vorrebbero accedervi prima del tempo e soprattutto per coloro che non riceveranno mai l'aggiornamento; senza contare che, trattandosi di una ROM personalizzata, include elementi grafici e funzionali che modificano e arricchiscono l'esperienza utente.

LineageOS 20: tutte le novità con Android 13 e modelli compatibili

Ecco il changelog completo della LineageOS 20:

Le patch di sicurezza da aprile 2022 a dicembre 2022 sono state unite a LineageOS da 17.1 a 20.

LineageOS ora ha una nuova app per fotocamera chiamata Aperture! Si basa sulla fantastica libreria CameraX di Google (per lo più) e offre un'esperienza di app per fotocamera “to stock” molto più vicina su molti dispositivi.

WebView è stato aggiornato a Chromium 108.0.5359.79.

Pannello del volume completamente rifatto in Android 13 e ulteriormente sviluppato il pannello espandibile a comparsa laterale.

Supporta completamente l'immagine generica del kernel e le build Linux 5.10 con il supporto completo dei moduli fuori dall'albero per soddisfare le nuove convenzioni AOSP.

Il fork del lignaggio dell'app AOSP Gallery ha visto molte correzioni e miglioramenti.

L'app di aggiornamento ha visto molte correzioni di bug e miglioramenti, insieme a un nuovo layout di Android TV.

Il nostro browser Web, Jelly, ha visto diverse correzioni di bug e miglioramenti.

Ulteriori modifiche e miglioramenti a monte dell'app di calendario FOSS Etar che hanno integrato qualche tempo fa.

Ulteriori modifiche e miglioramenti a monte dell'app di backup Seedvault.

L'app Recorder è stata adattata per tenere conto delle funzionalità integrate di Android, pur fornendo le funzionalità che ti aspetti da LineageOS. L'app è stata pesantemente riprogettata. Il supporto Material You è stato aggiunto. Il registratore di alta qualità (formato WAV) ora supporta lo stereo e sono state apportate diverse correzioni ai thread.

Le build di Android TV ora vengono fornite con un launcher Android TV senza pubblicità, a differenza del launcher abilitato per la pubblicità di Google: supporta anche build in stile Google TV e stanno valutando di passare ad esso sui dispositivi supportati in futuro.

Molteplici funzionalità di Google TV, come l'applicazione Impostazioni a due pannelli dall'aspetto molto più accattivante, sono state trasferite alle build di LineageOS per Android TV.

Il servizio adb_root non è più legato alla proprietà del tipo di build, che consente una maggiore compatibilità con molti sistemi root di terze parti.

Gli script di unione sono stati in gran parte revisionati, semplificando notevolmente il processo di unione del bollettino sulla sicurezza di Android, oltre a rendere molto più snelli i dispositivi di supporto come i dispositivi Pixel con versioni complete dei sorgenti.

LLVM è stato completamente adottato, con le build che ora utilizzano per impostazione predefinita bin-utils LLVM e, facoltativamente, l'assembler integrato LLVM. Per quelli di voi con kernel più vecchi, non preoccupatevi, potete sempre rinunciare.

È stata sviluppata una modalità global Quick Settings light in modo che questo elemento dell'interfaccia utente corrisponda al tema del dispositivo.

L'installazione guidata ha visto l'adattamento per Android 13, con un nuovo stile e transizioni/esperienza utente più fluide.

Enormi complimenti agli sviluppatori SebaUbuntu, LuK1337 e luca020400 che lo hanno sviluppato inizialmente, il designer Vazguard, e all'intero team per aver lavorato per integrarlo in LineageOS e adattarlo alla nostra vasta gamma di dispositivi supportati!

Di tutte queste novità, una delle principali è l'app fotografica Aperture, che sfruttando le API CameraX aggiunge il supporto a tutti i sensori fotografici, la regolazione del frame rate nella registrazione dei video, il supporto EIS e OIS e la livella.

Modelli compatibili

Ecco quali sono gli smartphone Android che sono già supportati dalla LineageOS 20 e su cui è possibile installare la custom ROM, a cui se ne aggiungeranno di ulteriori nel corso del tempo:

Modelli ASUS ZenFone 5Z Scarica Fairphone 4 Scarica F(x)tec Pro¹ Scarica Google Pixel 5 Scarica Google Pixel 5a Scarica Google Pixel 4 Scarica Google Pixel 4 XL Scarica Google Pixel 4a Scarica Google Pixel 4a 5G Scarica Lenovo Z6 Pro Scarica Lenovo Z5 Pro GT Scarica Moto Edge 30 Scarica Moto Edge 20 Scarica Moto Edge Scarica Moto Edge S/G100 Scarica Moto G 5G/One 5G Ace Scarica Moto G 5G Plus/One 5G Scarica Moto G7 Scarica Moto G7 Plus Scarica Moto G7 Play Scarica Moto G7 Power Scarica Moto G6 Plus Scarica Moto X4 Scarica Moto Z3 Play Scarica Moto One Power Scarica Nubia Mini 5G Scarica OnePlus 9 Scarica OnePlus 9 Pro Scarica OnePlus 8 Scarica OnePlus 8 Pro Scarica OnePlus 8T Scarica OnePlus 7 Scarica OnePlus 7 Pro Scarica OnePlus 7T Scarica OnePlus 7T Pro Scarica OnePlus 6 Scarica OnePlus 6T Scarica OnePlus 5 Scarica OnePlus 5T Scarica Razer Phone 2 Scarica Samsung Galaxy Tab S5e Scarica Samsung Galaxy Tab S5e WiFi Scarica Sony Xperia 1 II Scarica Xiaomi Mi 9 Lite Scarica Xiaomi Mi 9 SE Scarica Xiaomi Mi 8 Scarica Xiaomi Mi 8 Pro Scarica Xiaomi Mi 8 Explorer Scarica Xiaomi Mi MIX 2S Scarica POCO F1 Scarica

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il