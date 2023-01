iQOO 12 avrà una ricarica cablata e wireless ancora più veloce

In queste ore un noto insider ha condiviso in rete le prime informazioni su iQOO 12, andando a toccare un argomento molto caro a tutti gli utenti: la velocità di ricarica. Secondo le prime indiscrezioni, infatti, il nuovo modello otterrà una ricarica cablata ancora più veloce, con miglioramenti anche per quella wireless.

Ricarica super per iQOO 12: tra 200 e 120 W secondo i rumor

iQOO 11

La nuova serie iQOO 12 dovrebbe arrivare a metà 2023 sul mercato cinese, portando alla luce due nuovi smartphone: il modello standard e quello Pro. Attualmente, iQOO 11 e iQOO 11 Pro supportano rispettivamente la ricarica a 120W e 200W, con il modello superiore in grado anche di sfruttare la ricarica wireless a 50W.

Secondo quanto dichiarato da Digital Chat Station, noto insider in attività su Weibo, sembra che l'intenzione di iQOO sia quella di alzare ancora di più l'asticella con l'arrivo della serie 12. I nuovi smartphone, infatti, potrebbero essere dotati di una ricarica ancora più veloce già sul modello standard, guadagnano anche la ricarica wireless.

Una velocità compresa tra 200W e 120W, quindi, per iQOO 12 standard, mentre non viene fatta ancora menzione delle possibilità di ricarica offerte eventualmente dal modello Pro. Lecito aspettarsi, quindi, che iQOO 12 Pro possa proporsi come uno degli smartphone con la ricarica più veloce.

La versione Global di iQOO 11 è stata ufficializzata soltanto qualche settimana fa, quindi per quanto riguarda i mercati internazionali ci vorrà ancora diverso tempo prima di poter apprezzare anche le novità offerte dall'eventuale serie 12.

