San Valentino: le 4+1 idee regalo tech per stupire la vostra lei

Manca poco a San Valentino e non avete ancora pensato a cosa regalare alla vostra dolce metà? Niente paura: se siete a corto di idee, siamo qui per aiutarvi. Abbiamo selezionato le migliori idee regalo tech per stupire la vostra lei nel giorno dell'anno dedicato all'amore e agli innamorati! Diamo un'occhiata insieme.

San Valentino: le migliori idee regalo tech per lei

Pulizia da robot – gli aspirapolvere per una casa sempre brillante

Potenti, efficaci e sempre più comodi. Gli aspirapolvere dovrebbero entrare nella routine di pulizia di tutte le famiglie, proprio perché permettono di pulire molto più a fondo e più rapidamente, permettendo di avere molto più tempo da dedicare a se stessi o ad altre attività. Il vero dilemma è: scope senza fili o robot aspirapolvere che possono agire in autonomia? La scelta è personale: nel primo caso, si ha molto più controllo sulla pulizia e sugli spazi da pulire, ma – ecco – il dispositivo dovrà essere guidato da una persona. Nel secondo caso, il robot aspirapolvere può procedere autonomamente con la pulizia della casa mentre noi ce ne stiamo belli stesi sul divano, ma in genere dispositivi di questo tipo costicchiano sempre qualcosa in più. Tra i modelli che abbiamo selezionato non poteva mancare l'Ultenic U10 Pro, il Dreame T30 e il DEEBOT N8.

Beauty hacks – dispositivi tech per la cura della persona

Oggi esistono un'infinità di dispositivi per la cura della persona che garantiscono risultati di gran lunga migliori rispetto soluzioni tradizionali. Asciugacapelli, piastre, epilatori, spazzole per la pulizia del viso, specchi tech e tanti altri prodotti che sapranno come conquistare il cuore di una beauty-guru! Un esempio? Il mini-frigo NORTHCLAN per cosmetici e make-up con specchio esterno e luce LED, ideale per mantenere creme e altri liquidi alla temperatura ideale, ma anche per specchiarsi e godere di un'ottima luce mentre ci si trucca.

Non possiamo poi non consigliare piastre e arricciacapelli della GHD, il dispositivo facciale a radiofrequenza AMIRO per il ringiovanimento della pelle, la spazzola viso pulente e massaggiante della Beper, l'epilatore elettrico Braun Silk-épil 9, indolore ed ottimo da utilizzare anche sotto la doccia, e l'asciugacapelli 5-in-1 Bellissima Imetec My Pro.

Leggere smart – gli e-Reader per una lettura intelligente e interattiva

Gli e-Reader hanno trasformato la lettura in un'esperienza molto più dinamica e interattiva, grazie alle molteplici funzioni che dispositivi come il Kindle di Amazon offrono. Non pensate, tuttavia, che l'azienda con a capo Jeff Bezos sia l'unica ad offrire dei dispositivi per la lettura digitale. Certo, i Kindle godono di un ottimo rapporto qualità-prezzo e vedono dalla propria parte l'immensa libreria di titoli Amazon ai quali potrete accedere in modo pressoché istantaneo e illimitato, ma ci sono anche altri produttori che offrono degli e-Reader di qualità. Ecco, dunque, alcuni e-Reader che abbiamo selezionato come migliori idee regalo smart per la lettura per lei.

Spazio Nerd – Accessori e gadget per il gaming

Quest'altra sfilza di idee regalo tech è dedicata alle nerd, e in modo particolare a tutte le amanti del gaming. Su Amazon potete trovare gadget di qualsiasi tipo, alcuni dei quali anche molto kawaii. Cuffie, lampade da scrivania, tappetini per il mouse, sedie da gioco, tastiere meccaniche, speaker dalle forme più dolci e dai colori più sgargianti: sorprendete la vostra lei con fantastici accessori per il gaming e altri piccoli gadget con i quali accompagnare le più intense sessioni di gioco in modo simpatico e piacevole. Ecco alcune idee che abbiamo selezionato per voi!

Cucina Tech – il piacere della tecnologia a tavola

Se la vostra lei si diletta in cucina, perché non regalarle qualche bel gadget con cui rendere i suoi piatti ancora più squisiti? Must-have assoluto: la friggitrice ad aria (non andate in giro dicendo che non ne avete ancora una, se volete evitare espressioni stupite e frasi del tipo: “ma perché non l'hai ancora provata?”). Ma abbiamo selezionato anche altri gadget da cucina con cui far felice la vostra dolce metà, come la pentola digitale per la cottura lenta, il robot da cucina multifunzione, tagliaverdure elettrico e montalatte, per un cappuccino da leccarsi i baffi!

