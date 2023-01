Huawei sta per tornare alla ribalta, fra P60 Ultra e Mate X3

Dopo qualche anno di standby, sembra esserci molto fermento per il 2023 di Huawei, soprattutto se si pensa al lancio di prodotti quali Huawei Mate X3 e P60 Ultra. A causa del ban statunitense, la casa asiatica ha rallentato la sua produzione, soprattutto nella fascia premium: se prima ogni anno avevamo novità per le serie P, Mate e Mate X, adesso ci siamo abituati ad avere un solo top di gamma all'anno. Nel 2022 abbiamo assistito al lancio della serie Mate 50, mentre per la serie P50 dobbiamo indietreggiare al 2021, e anche in fatto di pieghevoli sono passati quasi due anni dal lancio di Mate X2 senza avere un suo successore.

Nuove voci di corridoio parlano dei prossimi Huawei Mate X3 e P60 Ultra

Questo trend dovrebbe cambiare nel corso di quest'anno: nonostante si vociferasse di un suo possibile rinvio, un nuovo leak dalla Cina afferma che Huawei Mate X3 dovrebbe arrivare persino prima della serie P60. Considerato che al momento non abbiamo nessuna data prevista, è anche possibile che anche la serie P60 sia stata posticipata: fino a prima del ban, il lancio avveniva nel primo trimestre dell'anno, ma è anche vero che la serie P50 è stata annunciata durante l'estate. Che il Q1 2023 sia quindi diventato il turno di Huawei Mate X3? Il leaker si sbilancia ulteriormente, affermando che il nuovo pieghevole porterà con sé anche la seconda generazione della tecnologia di comunicazione satellitare introdotta con Mate 50.

Sembrerebbe essere di diverso avviso il leaker Teme, secondo cui il lancio di Huawei Mate X3 dovrebbe avvenire dopo quello della serie P60. A tal proposito, una suggestione interessante riguarda l'esistenza del presunto Huawei P60 Ultra. Finora, infatti, Huawei è stata praticamente l'unica a non avere una versione “Ultra” dei suoi top di gamma, al contrario di competitor come Samsung, Xiaomi e a quanto pare Apple a partire da iPhone 15 Ultra.

P60E

P60

P60 Pro

P60 Ultra



Mate X3



Mate 60E

Mate 60

Mate 60 Pro

Mate 60 GTS

Mate 60 RS pic.twitter.com/fWPGVdkPFk — Teme (特米)|🇫🇮🇨🇳 (@RODENT950) January 14, 2023

Sottolineando l'incertezza sull'effettivo nome, sembra proprio che Huawei P60 Ultra ricoprirebbe lo stesso ruolo che i modelli Pro+ ricoprivano prima che venissero accantonati a causa della crisi di Huawei. Ci aspettiamo quindi un top di gamma di fascia molto alta, specialmente quando si parla di comparto fotografico.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il