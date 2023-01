Honor Magic 5: il primo teaser (leak) lancia il guanto di sfida a Samsung

Chi di spada ferisce. Sappiamo tutti come continua il detto, di certo anche Samsung. La casa asiatica è famosa per le sue provocazioni nei confronti di Apple, con spot decisamente espliciti. Ed ora è il suo turno di incassare e di ricevere a sua volta una provocazione. Il primo teaser della serie Honor Magic 5 è trapelato in rete e sembra contenere un chiaro riferimenti ai prossimi Samsung Galaxy S23.

Honor Magic 5 contro Galaxy S23: trapela il primo teaser, con una provocazione a Samsung

Magic 4 Pro

Nel momento in cui scriviamo Honor non ha ancora confermato il via ufficiale la sua presenza al MWC 2023. Nonostante ciò il sito dell'evento si è aggiornato e mostra persino il padiglione dove troveremo la compagnia cinese. Ovviamente è impossibile non aspettarsi il lancio della nuova serie Honor Magic 5 e del pieghevole Magic Vs e questo teaser leak non fa che confermare l'intuizione.

Black hole traps everything that falls in, including… (Samsung) Galaxy? Possible design of new HONOR Magic leaked ahead of their official announcement.#HONOR pic.twitter.com/CN08A6VCYs — Teme (特米)|🇫🇮🇨🇳 (@RODENT950) January 19, 2023

Per ora il poster è trapelato in rete, quindi va preso con le dovute precauzioni. Tuttavia arriva da un insider affidabile, quindi siamo fiduciosi. La presunta immagine riporta un claim davvero chiaro: Vai oltre la galassia per assistere alla vera magia.

Il riferimento è alla serie Samsung Galaxy S23 in arrivo a febbraio e alla prossima gamma Honor Magic 5 (e al nuovo pieghevole). Lo sfondo è la prima foto di un buco nero, ad opera dell'Event Horizon Telescope (uno scatto che ha fatto parlare tanto di sé).

Insomma, a questo giro Honor fa davvero sul serio, tanto da lanciare il guanto di sfida nientemeno che a Samsung.

