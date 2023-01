Come attivare la modalità Bluetooth del controller di Google Stadia

Google Stadia è arrivato alla fine della sua corsa, ma il Controller dedicato continuerà a vivere. Google, infatti, ha pubblicato in rete un nuovo strumento che permette di abilitare la connessione Bluetooth del dispositivo per continuare ad utilizzarlo con tutte le piattaforme supportate. Grazie a questa nostra guida, in men che non si dica, sarete pronti ad aggiornare il controller Stadia e sbloccare la funzione Bluetooth.

Controller Google Stadia: come utilizzarlo su PC, smartphone e tablet

A partire da mercoledì 18 gennaio 2023, i server di Google Stadia saranno spenti e il servizio non sarà più accessibile. Questo significa che se avete acquistato la Premium Edition vi ritroverete con un Controller inutilizzabile a causa della particolare connessione utilizzata da Stadia per l'input dei comandi. Per fortuna, grazie al nuovo tool pubblicato da Google è possibile installare un aggiornamento firmware per il dispositivo che abilita le normali funzioni wireless Bluetooth.

Controller Google Stadia – Si può tornare alla modalità Wi-Fi?

Vale la pena menzionare il fatto che l'attivazione è definitiva: non sarà più possibile tornare alla modalità Wi-Fi di Stadia. Tuttavia, una volta spenti i server del servizio, questa modalità non sarà più sfruttabile e di conseguenza per continuare ad utilizzare il controller bisognerà necessariamente effettuare l'aggiornamento.

Fino a quando è possibile installare l'aggiornamento?

Se siete indecisi, sappiate che Google ha imposto un limite temporale per l'installazione dell'aggiornamento: il Controller infatti potrà ricevere il nuovo firmware solo fino al 31 dicembre 2023. A partire dal 2024, anche lo strumento per l'aggiornamento sarà messo offline e non sarà più possibile installare il firmware per sbloccare il Bluetooth, segnando in modo definitivo la fine del supporto per il dispositivo.

Controller Google Stadia – Come si installa l'aggiornamento firmware per sbloccare il Bluetooth?

La procedura d'installazione del nuovo firmware è, fortunatamente, molto semplice e richiederà in media solamente 3 minuti. Abbiamo bisogno di un cavo USB-C, un PC Windows o Mac con Google Chrome installato (è necessaria almeno la versione 108) ed una connessione internet attiva, oltre ovviamente al controller stesso.

La procedura per l'aggiornamento e lo sblocco del Bluetooth è la seguente:

Come installare l'aggiornamento firmware e sbloccare il Bluetooth del controller Google Stadia Assicurarsi che il Controller sia carico Caricare il controller Google Stadia per almeno 30 minuti Avviare lo strumento di aggiornamento Collegarsi alla pagina ufficiale dello strumento di aggiornamento Collegare il Controller Collegare il controller Stadia al PC/Mac con Google Chrome installato Iniziare la procedura Cliccare su “Attiva modalità Bluetooth” e quindi su “Inizia” Identificare il Controller Cliccando su “Consenti a Chrome di verificare” selezionare il Controller Stadia dal menu Portare a termine l'aggiornamento Continuare con la procedura guidata scaricando il firmware ed effettuando l'installazione

Come si accoppia e usa il controller Google Stadia tramite Bluettooth?

Per attivare la modalità di accoppiamento sul controller di Google Stadia è necessaria la pressione di una combinazione di tasti. Bisogna infatti tenere premuti i pulsanti “Y + Stadia” per 2 secondi finché la spia di stato non lampeggia in arancione. Ora il controller è in modalità di accoppiamento ed è visibile ad altri dispositivi.

Con quali dispositivi e console è compatibile il Controller Google Stadia dopo l'attivazione del Bluetooth?

Una volta installato l'aggiornamento, il dispositivo sarà compatibile con i principali sistemi operativi per PC e dispositivi Android. Al momento, non si hanno informazioni su un possibile supporto da parte delle principali console come PlayStation, Xbox o Nintendo Switch, ma è possibile che un futuro aggiornamento dei dongle di terze parti (come quello di 8bitDo) possano permette di sfruttare il controller di Stadia anche sulle vostre console preferite.

Questo è l'elenco delle piattaforme supportate ufficialmente dopo l'aggiornamento:

PC Windows 10 e Windows 11 tramite Steam

e tramite Steam PC Apple con macOS 13 tramite Steam

tramite Steam Chromebook e PC con ChromeOS

Dispositivi Android (smartphone, tablet, set-top-box, TV stick)

