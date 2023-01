Tronsmart Onyx Prime sono gli auricolari Bluetooth belli e compatti, a meno di 30€

Gli auricolari TWS esistono di ogni forma e misura, ma non sempre siamo disposti ad avere modelli più ingombranti alle nostre orecchie. Per questo, grazie a soluzioni come le cuffie TWS Tronsmart Onyx Prime, dotate di aptX e dalle dimensioni compatte, potete risolvere quest'esigenza: il nuovo codice sconto di Geekbuying capita al momento giusto.

Codice sconto Tronsmart Onyx Prime: le cuffie TWS aptX in offerta su Geekbuying

Come anticipato poco sopra, abbiamo un modello di auricolari TWS piuttosto compatto, a cui però non manca nulla, compresi i gommini per adattarli meglio alle orecchie. Partiamo subito dal chip Qualcomm QCC3040, che porta a queste cuffie il codec aptX adaptive e Bluetooth 5.2, quindi le ultime tecnologie possibili in fatto di connettività.

In più, sono presenti un sistema di driver Dual-Hybrid, che vi permettono di ottimizzare l'esperienza in chiamata. Che viene migliorata anche grazie al codec per la riduzione del rumore Qualcomm cVc 8.0. Abbiamo poi una batteria che permette di avere fino a 7 ore di ascolto con gli auricolari e fino a ben 40 ore di ascolto con il case dedicato. Al fine di gestire il tutto, troviamo anche la sempre ottima applicazione Tronsmart.

Le cuffie TWS Tronsmart Onyx Prime tornano in offerta su Geekbuying con un nuovo codice sconto dedicato. A questo si aggiunge la comoda spedizione gratis direttamente dai magazzini europei dello store.

