Tronsmart Halo 100 è lo speaker per fare sempre festa: in sconto con spedizione gratis

Dopo il terribile periodo che ci ha visti costretti in casa, tutti abbiamo un po' voglia di festeggiare in modo sfrenato con gli amici. Una bella scampagnata, oppure un ritrovo tra vecchi compagni può essere l'occasione giusta per “pompare” un po' di buona musica: la cassa portatile Tronsmart Halo 100 è perfetta per questo compito!

Un sistema audio a 3 vie per festeggiare con gli amici: Tronsmart Halo 100 stupisce e vi fa ballare

Tronsmart Halo 100 è uno speaker portatile con sistema audio a 3 vie che, grazie alla super batteria da 12.000 mAh, garantisce un'autonomia di ben 18 ore di riproduzione musicale. Ottima, quindi, da portare alle feste per musica no-stop a tutto volume con una potenza fino a 60 W.

La cassa ha una forma rettangolare e pesa quasi 3 Kg, ma è molto semplice da spostare grazie alla maniglia ergonomica che facilità il trasporto. Il sistema di luci RGB, inoltre, garantisce un'atmosfera colorata e gioiosa, con la possibilità di sincronizzare i giochi di luci alla riproduzione musicale scegliendo tra 5 modalità di illuminazione differente.

Questo speaker portatile può riprodurre musica tramite Bluetooth 5.3, drive USB, scheda SD oppure tramite connessione con cavo AUX ad un altro dispositivo. Grazie alla super batteria, è possibile utilizzare la cassa anche come powerbank, nel caso in cui il nostro telefono si scaricasse durante la riproduzione.

Tronsmart Halo 100 è disponibile su Geekmall in offerta lancio al prezzo di 99.99€ invece di 109.99€. Grazie al coupon che trovate qui sotto, potrete ottenere anche la spedizione gratuita.

Se non visualizzate correttamente il box sottostante, provate a disattivare AdBlock.

Per restare sempre aggiornati sulle migliori offerte e non perdere nemmeno un'occasione, iscrivetevi al nostro canale Telegram GizDeals!

Your Browser Does Not Support iframes! Your Browser Does Not Support iframes!

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il