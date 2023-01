Tronsmart Bang SE è una festa portatile: prezzo più basso di sempre con coupon!

Siete degli irriducibili festaioli e amate avere sempre con voi la vostra musica preferita? Tronsmart Bang SE allora è proprio lo speaker portatile che fa per voi. Grazie ad una nuova offerta di GeekBuying combinata ad un codice sconto, è possibile portare a casa questa cassa ad un prezzo davvero fantastico.

Tronsmart Bang SE al minimo storico: approfittatene subito

Tronsmart Bang SE è uno speaker portatile Bluetooth 5.3 dotato di una batteria da 4000 mAh e giochi di luce RGB sulla parte frontale e sui lati. La cassa è dotata di una maniglia per semplificare il trasporto, mentre in confezione è disponibile anche una pratica tracolla da collegare alla cassa per avere le mani libere.

La cassa è dotata anche di connessione AUX, USB e supporto per le schede microSD, per riprodurre sempre la propria musica nel formato più conveniente. Lo speaker portatile è anche certificato IPX6 ed è quindi resistente all'acqua. Potete leggere maggiori informazioni sul prodotto nella nostra recensione.

Tronsmart Bang SE è disponibile su Geekbuying al prezzo di 51.6€ grazie al codice sconto che trovate qui sotto. La spedizione è gratuita.

