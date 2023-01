Sali di livello con il monitor da gaming KTC H27T22: in sconto con coupon!

Se cercate un nuovo monitor da gaming che possa avvantaggiarvi nei giochi competitivi, quello che vi proponiamo oggi potrebbe proprio fare al caso vostro. Grazie ad un nuovo coupon offerto da Geekbuying, è possibile portate a casa il monitor da gaming KTC H27T22, con risoluzione QHD e 165 Hz di refresh rate, ad un prezzo davvero interessante. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

KTC H27T22 è un monitor da gaming con pannello IPS da 27″, risoluzione QHD (2560 x 1440 pixel), retroilluminazione ELED ed un refresh rate massimo di 165 Hz. Il monitor offre anche il supporto per la riduzione della luce blue, flicker free, HDR e la compatibilità con FreeSync e G-Sync.

Questo monitor KTC offre anche una illuminazione RGB posteriore, che permetterà di creare dei giochi di luce ambientali che si integreranno al meglio con la vostra esperienza di gaming. In dotazione, il modello H27T22 offre una porta USB, un ingresso HDMI 2.0, due ingressi Display Port 1.2 ed un jack audio da 3.5 millimetri.

Lo stand integrato, inoltre, permette la rotazione del monitor di 45° sull'asse orizzontale (sia a destra che a sinistra), mentre può anche essere posizionato in verticale per avere più altezza che larghezza.

Il monitor da gaming KTC H27T22 è disponibile su Geekbuying al prezzo di 245.9€, grazie al codice sconto che trovate qui sotto. La spedizione, dall'Europa, è gratis.

