L’incisore LaserPecker L1 è minuscolo, anche nel prezzo | Coupon

Se amate rendere davvero vostri gli oggetti che di solito utilizzate quotidianamente, potrebbe interessarvi questo mini incisore laser smart che vi permetterà di personalizzare davvero qualsiasi cosa vi venga in mente. LaserPecker L1 oggi può essere portato a casa ad un prezzo davvero conveniente con l'utilizzo di un codice sconto.

LaserPecker L1: il mini incisore laser smart in offerta su GeekBuying con questo coupon!

LaserPecker L1 è un mini incisore laser smart in grado di personalizzare qualsiasi cosa in alta qualità grazie alla particolare testina OSRAM che genera un laser blu da 450 nm. La durata garantita è di ben 10.000 ore di utilizzo, che equivalgono a circa 416 giorni.

Grazie al suo form-factor estremamente compatto, questo incisore può essere trasportato senza alcun tipo di problema per essere sfruttato anche fuori casa (alimentato anche da una power bank). La sua natura smart, inoltre, consente a LaserPecker L1 di connettersi tramite Bluetooth ai dispositivi Android e iOS, per modificare le impostazioni e scegliere l'immagine da incidere.

LaserPecker L1 offre anche diverse misure di sicurezza, come il Password Lock per evitare che i bambini possano azionarlo casualmente e lo spegnimento automatico in caso di surriscaldamento del dispositivo. In confezione, inoltre, sono inclusi gli occhiali protettivi, ma è sempre consigliato di non guardare mai troppo a lungo il laser in azione.

Il mini incisore laser smart LaserPecker L1 è disponibile su GeekBuying al prezzo di 211€, grazie al codice sconto dedicato. Inoltre vi segnaliamo che è presente anche la spedizione direttamente dall'Europa.

