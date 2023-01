ILIFE V8 Plus è il robot aspirapolvere 2 in 1 a soli 66€!

Sei in cerca di un robot aspirapolvere ultra-economico? Non ti interessano tante funzioni smart ma punti ad un prodotto accessibile ma che faccia il suo lavoro senza troppi fronzoli? Allora ILIFE V8 Plus è l'alleato che stavi cercando: un robot aspirapolvere 2 in 1 dal prezzo goloso, in grado di offrire buone performance!

Codice sconto ILIFE V8 Plus: risparmia sull'aspirapolvere 2 in 1 e c'è anche la spedizione EU

Con ILIFE V8 Plus le pulizie quotidiane non saranno più un problema, specialmente a fronte di un prezzo super contenuto. Il robottino è una soluzione 2 in 1 che funge sia da aspirapolvere che da pratico lavapavimenti, grazie al mop integrato.

Il dispositivo integra un motore brushless da 1000 PA ed un contenitore per lo sporco da 750 ml. Il sistema di filtraggio a tre strati e la tecnologia i-Dropping per il lavaggio intelligente, consentono di beneficiare di una pulizia completa e profonda, il tutto con un'autonomia fino a 140 minuti.

Il robot aspirapolvere 2 in 1 ILIFE V8 Plus è disponibile in offerta con codice sconto su Geekbuying, a soli 66€ e con spedizione direttamente dai magazzini europei dello store. Imperdibile a questo prezzo!

Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

Per restare sempre aggiornato sulle migliori offerte e non perdere nemmeno un'occasione, iscriviti al nostro canale Telegram dedicato a Geekbuying!

Your Browser Does Not Support iframes! Your Browser Does Not Support iframes!

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il