Artillery Sidewinder X2 è la stampante 3D per tutti, ora a 243€!

Il boom delle 3D Printer è davvero ampio e riguarda sempre più utenti non professionisti, che vogliono mettere alla prova la loro creatività. Quindi, se cercate una stampante 3D facile da usare e ad un prezzo conveniente, la Artillery Sidewinder X2 può essere l'ideale, specie in offerta con codice sconto su Geekbuying e spedizione dall'Europa.

La struttura della Artillery è sicuramente il suo pregio, visto che questa stampante 3D arriva già montata e va solo posizionata l'Asse Z per poterla utilizzare. Si tratta di un modello dotato di un'area di stampa da 300 x 400 x 400 mm, quindi abbastanza ampio, con un'estrusione in alluminio, con un ugello da 0.4 mm ed un filamento massimo da 1.75 mm.

Ottimo anche il fatto che è pronta in 2 minuti, visto che questo è il tempo necessario per raggiungere gli 80 °C. La velocità massima di stampa è di 150 mm/s, mentre quella di movimento arriva a 250 mm/s. Il software, incluso nella USB inclusa, è l'Ultimaker Cura 4.0, molto ben fatto e facile da usare. Se volete convincervi ulteriormente, vi lasciamo la nostra recensione completa con cui interfacciarvi.

Per acquistare la stampante 3D Artillery Sidewinder X2, vi lasciamo l'offerta con codice sconto su Geekbuying, che ve la spedisce comodamente dai suoi magazzini situati in Europa.

