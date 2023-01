Amazfit GTS 2 Mini al miglior prezzo di sempre: solo 50€ su Amazon!

Ad un anno dal debutto della generazione precedente, Amazfit GTS 2 Mini si rinnova con l'edizione 2022 e in questo articolo andiamo a scoprire quali sono le migliori occasioni per risparmiare sul nuovo modello, con codice sconto o in offerta lampo, sempre puntando alla spedizione rapida dall'Europa!

Aggiornamento 31/01: nuovo minimo per la versione 2022 di GTS 2 Mini. Trovate tutti i dettagli ed il codice sconto dedicato direttamente a fine articolo.

Amazfit GTS 2 Mini 2022: assistente vocale Alexa integrato e non solo!

Il “nuovo” Amazfit GTS 2 Mini 2022 ha un design che non si discosta dalla generazione precedente, vista nel 2021; il display AMOLED curvo e squadrato da 1.55″ e personalizzabile con oltre 80 quadranti e supporto all'Always On-Display. Le colorazioni disponibili per la Nuova Versione dello smartwatch Amazfit sono in nero, rosa, verde e blu. Il sistema di gestione ottimizzata della batteria da 220 mAh consente un uso ininterrotto fino a 14 giorni, 7 con un utilizzo intenso.

Rimane invariata la presenza, così come per GTS 2 Mini, del monitoraggio del livello di ossigeno nel sangue (SpO2) e qualità del sonno, con feature per un monitoraggio della frequenza cardiaca 24 ore su 24 e calcolo del livello dello stress, con alcuni suggerimenti su come ridurlo quando troppo alto.

Con ben 68 modalità sportive integrate ed un'impermeabilità di 5 ATM, Amazfit GTS 2 Mini Nuova Versione è un fedele alleato nell'attività fisica e nel quotidiano; dotato inoltre di GPS e GLONASS, offre un rilevamento preciso della propria posizione.

Grazie allo smartwatch è possibile inoltre controllare la musica e la fotocamera dello smarphone. Comodissima la presenza di Alexa integrata, grazie alla quale possiamo porre domande, ottenere traduzioni, impostare sveglie, controllare altri dispositivi domotici e molto altro ancora.

Lo smartwatch Amazfit GTS 2 Mini 2022 torna in offerta ad un prezzo super: la miglior occasione, con codice sconto e spedizione dall'Italia gratis, arriva da Amazon, ovviamente con Prime. Basta accedere alla pagina del prodotto, cliccare su Applica Coupon e il prezzo scenderà a 50,6€: affrettatevi perché di certo terminerà a breve!

Se non visualizzate correttamente il box, provate a disattivare AdBlock.

L'indossabile è disponibile anche nelle altre colorazioni, in questo caso a 52,6€ e 54,6€ (Pink e Black).

Per restare sempre aggiornato sulle migliori offerte e non perdere nemmeno un'occasione, iscriviti al nostro canale Telegram dedicato ai migliori affari sul web!

Your Browser Does Not Support iframes! Your Browser Does Not Support iframes!

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il