CHUWI HiPad XPro con 4G e Widevine L1: il tablet budget ritorna in grande stile

Dopo una versione standard e il modello 2022, il tablet economico del brand cinese torna in una veste rinnovata: CHUWI HiPad XPro è in arrivo a gennaio 2023 e porterà con sé alcune novità. Andiamo a scoprire tutti i dettagli del dispositivo, un dispositivo budget che promette grandi cose ad un prezzo super accessibile.

CHUWI HiPad XPro: tutto sul nuovo tablet economico sotto i 150$

La prima miglioria di CHUWI HiPad XPro riguarda il display, leggermente più grande rispetto al precedente modello. Quest'ultimo offre un pannello da 10.1″ mentre la nuova versione adotta uno schermo LCD da 10.5″ con risoluzione Full HD+ (1920 x 1200 pixel) e rapporto in 16:10. Si tratta di un terminale pensato per godersi al meglio non solo app e giochi, ma soprattutto film e serie TV: infatti il dispositivo offre il supporto Widevine L1, fondamentale per guardare in alta definizione Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, Hulu e qualsiasi piattaforma di streaming video.

Un tablet dedicato all'intrattenimento, con uno schermo ampio ed un corpo leggero (circa 500 grammi) e sottile, dallo spessore di soli 7 mm. Inoltre la configurazione Quad Speaker permette di ascoltare musica e guardare video beneficiando di un audio profondo e potente.

Il comparto tecnico di CHUWI HiPad XPro è basato sul chipset octa-core Unisoc T616, soluzione composta da due core A75 a 2.0 GHz e sei A55 a 1.8 GHz. Il tutto è accompagnato da 6 GB di RAM e 128 GB di storage espandibile fino ad 1 TB (tramite microSD), mentre la batteria è una capiente unità da 7.000 mAh.

Per le fotocamere abbiamo un doppio modulo principale da 13 MP con un sensore per la profondità di campo; frontalmente è presente una selfie camera da 8 MP per autoscatti, videochiamate e per il Face Unlock 2D. Il software è basato su Android 12, per la massima leggerezza e fluidità. Non manca poi la connettività 4G LTE per restare connessi in ogni momento, anche fuori casa.

Come anticipato anche poco sopra, il debutto vero e proprio di CHUWI HiPad XPro è atteso nel corso del mese di gennaio. Il prezzo di vendita dovrebbe essere di 149$, una cifra decisamente invitante per un tablet low budget così completo. Per saperne di più, date un'occhiata anche alla pagina dedicata presente nel sito ufficiale di CHUWI.

Contenuto realizzato in collaborazione con CHUWI.

